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Датчики контроля скорости, талоны и техосмотр: Станислав Соловей о том, что изменится для водителей в Беларуси в 2020-м
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тему аварийности на белорусских дорогах, а также тех изменений, которые уже произошли или произойдут в ближайшее время в правилах дорожного движения, мы обсудим с гостем студии Новости «24 часа», официальным представителем управления ГАИ МВД Беларуси Станиславом Соловьем.
Талоны к водительскому удостоверению изжили себя
Сергей Прохоров, СТВ:
Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
Изменения, касающиеся сертификата о прохождении техосмотра
Кроме этого, через три месяца вступают в силу изменения, касающиеся сертификата, где стоят отметки о прохождении государственного технического осмотра. То есть этот сертификат также не нужно будет предоставлять сотруднику ГАИ, вместо него будет какой-то другой документ. В каком это виде будет, мы чуть позже узнаем.
Сергей Прохоров:
Станислав Соловей:
Сергей Прохоров:
Станислав Соловей:
Датчики мобильного контроля: почему убрали и где поставят снова
Сергей Прохоров:
Станислав Соловей:
Дело в том, что постоянно проводится работа по анализу тех мест, где их необходимо выставлять, учитывая именно скоростезависимую аварийность. Сейчас эта работа проводится достаточно углубленно совместно с заинтересованными. После изучения мест концентрации ДТП смотрится, насколько эти ДТП были совершены по причине превышения скорости. И, соответственно, согласовываются те места, где могут работать эти датчики.
Установка датчиков позволила почти вдвое снизить смертность на М1
Сергей Прохоров:
Станислав Соловей:
Следует отметить, что 9 лет назад, когда эта система только начала функционировать, например, на трассе М1 за год погибали 60 человек. После установки там определенного количества датчиков эта цифра сократилась практически вдвое. То есть эффект от их установки, конечно же, есть. Только все надо делать с умом, четко проанализировав, где они должны работать, когда и как.
За 2 дня нового года на дорогах страны погибли четыре человека, 9 человек получили различные травмы
Сергей Прохоров:
Станислав Соловей:
1 января, то есть после боя курантов ночью и днем назавтра были задержаны 107 нетрезвых водителей. Если в будний день цифра составляет порядка 40-45 человек, то мы видим, что увеличивается количество нетрезвых.
Сергей Прохоров:
Станислав Соловей:
Это, конечно же, вопрос предстоящий. Мы никогда не стоим на месте, Госавтоинспекция часто инициирует возможные новшества и в ужесточении законодательства, и введение балльной системы, и в методах и подходах работы. Поэтому наверняка что-то будет меняться, и это, я надеюсь, будет сокращать количество нетрезвых, которые позволят себе сесть за руль.
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Датчики контроля скорости, талоны и техосмотр: Станислав Соловей о том, что изменится для водителей в Беларуси в 2020-м
Новости Беларуси. Тему аварийности на белорусских дорогах, а также тех изменений, которые уже произошли или произойдут в ближайшее время в правилах дорожного...
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