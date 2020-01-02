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В Гомеле за долги отключили свет в крупнейшем ТЦ

03.01.2020 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

180 торговых точек не работают.

В Гомеле целый день из-за задолженности по оплате электроэнергии закрыт крупнейший торговый центр «Мандарин Плаза», пишет tut.by.

Собственники ТЦ и расположенный рядом завод «Сантэкс», с которым был заключен договор об обеспечении электропитанием, не могут договориться, хотя, уверяют, все заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта. Стороны ведут переговоры с 27 декабря, но пока безрезультатно.

— У нас сегодня здесь в кафе день рождения запланирован, внесен задаток, приглашены гости. И вот такое, — вздыхает девушка у торгового центра. Для нее, как и для других посетителей, закрытые двери «Мандарин Плаза» стали неприятной неожиданностью.

А собственники и арендаторы, которые утром не могли попасть на работу, и вовсе испытали настоящий шок.

«Вышел старший охранник и сказал: нет света. Мы подумали, что его нет на улице и через час „Мандарин“ откроют, — делится продавец Татьяна Визгалина. — Стояли, мерзли, ждали. Но потом вышел представитель администрации торгового центра и повесил объявление с извинением, что торговый центр не работает в связи с отсутствием электроэнергии».


Этой проблеме не один день. Впервые торговый объект чуть не обесточили еще в апреле прошлого года. Но тогда в дело вмешались местные власти, и конфликт удалось решить: собственник ТЦ погасил значительную часть долга. Началось же все еще весной 2018-го, когда представители «Энергосбыта» выявили факт недоучета потребленной торговым центром электроэнергии. Задолженность, как выяснилось, возникла из-за неправильного подключения приборов учета. Так как «Мандарин Плаза» построен на площадях бывшего завода эмальпосуды, то снабжается электроэнергией через расположенный рядом завод «Сантэкс», и между ним и ООО «Белинвестплаза» в 2015 году был заключен договор об обеспечении электропитанием. Долг около 1,2 млн рублей руководство «Белинвестплазы» признало и даже большую часть его погасило. До сих пор непогашенной остается сумма «старой» задолженности — 299 тысяч рублей, — к ней добавился и новый долг в 160 тысяч. Дирекция завода «Сантэкс» не раз обращалась к руководству «Белинвестплазы» с напоминанием выполнить условия договора и решение суда. Наконец терпению «Сантэкса» пришел конец — и 3 января завод обесточил торговый центр.

Чтобы прояснить ситуацию, всех, кто имеет отношение к возникшей проблеме, собрали сегодня в актовом зале гимназии № 46 Гомеля. Людей интересовал главный вопрос: когда появится свет? В «Мандарин Плаза» работают 173 магазина и семь предприятий общепита — все они с сегодняшнего утра терпят убытки.


Один из крупнейших арендаторов, «Евроторг», ожидая такого развития событий, заранее купил генераторы. Сегодня в гипермаркете их включили, чтобы сохранить продукцию и не «влететь» на миллионные потери. Кстати, представитель «Евроторга» сегодня заявил, что они готовы оплатить долги ТЦ — но нужны гарантии, что больше отключений не будет.

— Нашей компанией уже оплачена задолженность в сумме 550 тысяч рублей, плюс внесли аванс за электроэнергию за январь. Мы готовы оплатить и оставшиеся 258 тысяч рублей. Возможно, и больше, нам интересно, чтобы объект работал. Но мы хотим от «Белинвестплазы» и «Сантэкса» гарантий, что в дальнейшем не будет отключений. Мы отправили им письмо, но по сегодняшний день официального ответа нет, — говорит директор гомельского филиала «Евроторг» Андрей Алексеенко.
 
Теги: Гомель
 
 
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