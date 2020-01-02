В Гомеле за долги отключили свет в крупнейшем ТЦ

tut.by . В Гомеле целый день из-за задолженности по оплате электроэнергии закрыт крупнейший торговый центр «Мандарин Плаза», пишет





Собственники ТЦ и расположенный рядом завод «Сантэкс», с которым был заключен договор об обеспечении электропитанием, не могут договориться, хотя, уверяют, все заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта. Стороны ведут переговоры с 27 декабря, но пока безрезультатно.

— У нас сегодня здесь в кафе день рождения запланирован, внесен задаток, приглашены гости. И вот такое, — вздыхает девушка у торгового центра. Для нее, как и для других посетителей, закрытые двери «Мандарин Плаза» стали неприятной неожиданностью.

А собственники и арендаторы, которые утром не могли попасть на работу, и вовсе испытали настоящий шок.

«Вышел старший охранник и сказал: нет света. Мы подумали, что его нет на улице и через час „Мандарин“ откроют, — делится продавец Татьяна Визгалина. — Стояли, мерзли, ждали. Но потом вышел представитель администрации торгового центра и повесил объявление с извинением, что торговый центр не работает в связи с отсутствием электроэнергии».







