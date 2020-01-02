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«Белнефтехим»: дефицита топлива из-за приостановки поставок российской нефти не будет

03.01.2020 20:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дефицита топлива в связи с приостановкой поставок российской нефти не будет. «Белнефтехим» готов обеспечить потребности внутреннего рынка в бензине и дизельном топливе в полном объеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белнефтехим»: дефицита топлива из-за приостановки поставок российской нефти не будет

Из-за приостановки поставок черного золота из России белорусские нефтеперерабатывающие заводы снизили загрузку до технологического минимума. Как 3 января отметили в концерне, предпосылок для недостатка топлива на рынке нет: определенный объем сырья добывается в Беларуси. К тому же существует госрезерв, а также технологическая нефть от «Гомельтранснефть Дружба».

«Белнефтехим»: дефицита топлива из-за приостановки поставок российской нефти не будет

Сейчас переговорный процесс по нефти продолжается. Идет работа над заключением январских контрактов. Речь о поставках нефти из России, а также альтернативных источников.

«Белнефтехим»: дефицита топлива из-за приостановки поставок российской нефти не будет

Андрей Бунтаков, заместитель председателя концерна «Белнефтехим»:
Наши заводы работают в штатном режиме. Принятые меры по оптимизации загрузки НПЗ позволили нам, в общем-то, увеличить накопление своих ресурсов для последующей переработки. Имеющиеся запасы топлива и режим работы наших нефтеперерабатывающих заводов позволяет в полном объеме обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива и других нефтепродуктах.

«Белнефтехим»: дефицита топлива из-за приостановки поставок российской нефти не будет

Сергей Каморников, заместитель генерального директора ГПО «Белоруснефть»:
С точки зрения обеспечения внутреннего рынка ситуация стабильная. Государственная система нефтепродуктообеспечения всегда работает таким образом, что в первую очередь обеспечивается внутренний рынок, во вторую очередь идут поставки на экспорт. Сегодня даже при чуть сниженных объемах загрузки нефтеперерабатывающих заводов отгрузка с заводов не останавливается. Нефтепродукты поступают на 30 нефтебаз системы «Белоруснефть». Топливо имеется на всех заправочных станциях. Созданные запасы позволяют бесперебойно обеспечивать Республику Беларусь – как физических, так и юридических лиц.

«Белнефтехим»: дефицита топлива из-за приостановки поставок российской нефти не будет

Как заявили сегодня в концерне, белорусская сторона приостановила экспорт нефтепродуктов, однако намерена выполнить все обязательства и в этом сегменте.

Люди в материале: Андрей Бунтаков, Сергей Каморников
 
 
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