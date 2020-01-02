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«Белнефтехим»: дефицита топлива из-за приостановки поставок российской нефти не будет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дефицита топлива в связи с приостановкой поставок российской нефти не будет. «Белнефтехим» готов обеспечить потребности внутреннего рынка в бензине и дизельном топливе в полном объеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за приостановки поставок черного золота из России белорусские нефтеперерабатывающие заводы снизили загрузку до технологического минимума. Как 3 января отметили в концерне, предпосылок для недостатка топлива на рынке нет: определенный объем сырья добывается в Беларуси. К тому же существует госрезерв, а также технологическая нефть от «Гомельтранснефть Дружба».
Сейчас переговорный процесс по нефти продолжается. Идет работа над заключением январских контрактов. Речь о поставках нефти из России, а также альтернативных источников.
Андрей Бунтаков, заместитель председателя концерна «Белнефтехим»:
Сергей Каморников, заместитель генерального директора ГПО «Белоруснефть»:
Как заявили сегодня в концерне, белорусская сторона приостановила экспорт нефтепродуктов, однако намерена выполнить все обязательства и в этом сегменте.
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Новости Беларуси. Дефицита топлива в связи с приостановкой поставок российской нефти не будет. «Белнефтехим» готов обеспечить потребности внутреннего рынка в...
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