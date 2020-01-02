«Савушкин продукт» купил еще и Барановичский молочный комбинат

TUT.BY Как сообщили в комитете «Брестоблимущество», отчуждение произведено путем прямой продажи в соответствии с распоряжением президента Беларуси и по рыночной стоимости. Осенью 2018 года Мошенский по такой схеме выкупил Березовский сыродельный комбинат. Сделки проведены «в целях развития агропромышленного комплекса Брестской области», пишет





Сделка купли-продажи акций Барановичского молочного комбината уже закрыта. Средства в счет оплаты акций уже поступили в областной бюджет.





В соответствии с договором «Савушкин продукт» обязан в течение двух лет инвестировать не менее 10 млн рублей в Барановичский молочный комбинат для увеличения мощностей по производству сыров полутвердых до 30 тонн в сутки, не допустить снижения зарплаты и сокращения персонала комбината в городах Барановичи и Ганцевичи.









«Выплатили по 5000 рублей». Работники сыродельного комбината ушли с работы ради компенсации в 6 окладов





В ноябре 2018 года «Савушкину продукту» отошел и Оршанский молочный комбинат.





Одна из основных тенденций в Беларуси — объединение мощностей молокоперерабатывающих компаний. К 2020 году планировалось сократить на четверть число самостоятельных субъектов, что позволит максимально эффективно использовать сырье, получить конкурентоспособную продукцию путем сокращения издержек.