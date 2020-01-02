Хиллари Клинтон стала ректором британского университета

Должность отошла Клинтон с 1 января 2020 года сроком на пять лет. Отмечается, что она станет первой женщиной на этом посту, передает РИА Новости.





Как отметил проректор учебного заведения Стивен Прентер, Клинтон сделала «значительный вклад» в Северную Ирландию, и станет замечательным защитником интересов университета и «воодушевляющей ролевой моделью» для университетского сообщества.