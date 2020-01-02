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Хиллари Клинтон стала ректором британского университета

03.01.2020 21:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший госсекретарь и кандидат на пост президента США от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон стала почетным ректором Университета Квинс в британском Белфасте, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Должность отошла Клинтон с 1 января 2020 года сроком на пять лет. Отмечается, что она станет первой женщиной на этом посту, передает РИА Новости.

Как отметил проректор учебного заведения Стивен Прентер, Клинтон сделала «значительный вклад» в Северную Ирландию, и станет замечательным защитником интересов университета и «воодушевляющей ролевой моделью» для университетского сообщества.
 
 
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Бывший госсекретарь и кандидат на пост президента США от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон стала почетным ректором Университета Квинс в...
 
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