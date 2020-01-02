Почему Билл Гейтс и Джефф Безос моуют посуду сами. И всем советуют

Источник материала: Ежедневник



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Дом Билла Гейтса стоит 125 миллионов долларов . Джефф Безос зарабатывает 1 миллиард долларов в год на акциях Amazon и может позволить себе вкладывать деньги в собственную космическую компанию. Зачем же они возятся с тарелками сами?

Очевидно, что эти парни могут позволить себе нанять кого-нибудь для мытья грязной посуды. Но оба предпочитают делать это сами. «Я мою посуду каждый вечер. Я почти уверен, что это самая сексуальная вещь, которую я делаю», - пошутил Безос в интервью 2014 года.«Я мою посуду каждый вечер», - заявил Гейтс в том же году.

Они сумасшедшие? Или это заговор титанов, которые таким образом хотят казаться скромнее?

Хотя ни один миллиардер не раскрыл тайный смысл собственноручного мытья посуды, за них это готовы сделать другие.

Есть мнение, что такие рутинные ежедневные задачи, как мытье посуды или загрузка посудомоечной машины, а также развешивание белья и проч. могут стать серьезным стимулом для счастья, пишет Бизнес инсайде р.

Возможно, многие занятые люди сочтут это блажью и глупостью. Тем не менее, гуру медитации подтверждают, что сосредоточение на мирских задачах может успокоить ум и душу.

Это мнение поддерживают и те, кто скептически относится к популярным медитативным ритуалам. Психологи полагают, что выполнение рутинных задач помогает тренировать внимательность, замечать новые вещи и раскрывать творческий потенциал.

Только представьте себе, что вы миллиардер, управляющий одной из самых динамично развивающихся компаний в мире. Вообразите, какую массу решений вам приходится принимать ежедневно, какие умственные усилия прикладывать. Как сильно насыщен ваш график и как серьезно ваше беспокойство о будущем.. Любой мозг, даже самый неординарный, нуждается в отдыхе. Мытье посуды дает прекрасную возможность отпустить все проблемы и сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас.

Более того, эксперты по креативности считают, что именно такая свободная от умственных усилий монотонная работа дает возможность мозгу совершать самые неожиданные открытия и принимать самые точные решения. Быть может, от повышения по службе или гениальной бизнес-идеи вас отделяют всего несколько грязных тарелок?