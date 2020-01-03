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Водителям чудом удалось избежать ДТП на Московской из-за наглого нарушителя

04.01.2020 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

События на видео произошли 2020-01-03 в Бресте, ориентировочно в 13-35 на улице Московской в районе ДК Профсоюзов при развороте в сторону перекрестка Партизанский-Проспект Республики. Неужели так не хочется жить?

Водителям чудом удалось избежать ДТП на Московской из-за наглого нарушителя

Автомобиль Audi 80 выехал со стороны магазина «Белвест», пересек все полосы движения и …. решил развернуться в запрещённом месте, да ещё и не уступая дорогу встречным автомобилям и непосредственно Citroen C5.

Исключительно благодаря реакции водителя Citroen, которому ауди перекрыло дорогу, и отсутствия попутных автомобилей в соседних полосах в этот момент времени и удалось избежать еще одной печальной статьи о том, что кто-то пострадал или того хуже. К слову сказать, на пассажирском сиденье Audi была женщина, а был ли в Citroen еще кто-то кроме водителя, мне неизвестно.

После того как я развернулся, наблюдал в зеркало, что оба авто стояли на дороге. А через непродолжительное время разъехались. А случившееся наверняка прибавило обоим седых волос и забрало пару лет жизни от стресса.

ВОДИТЕЛИ «и приравненные к ним» БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ!!!

С уважением, Ващенко Константин

 
Теги: Брест
 
 
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  События на видео произошли 2020-01-03 в Бресте, ориентировочно в 13-35 на улице Московской в районе ДК Профсоюзов при развороте в сторону перекрестка...
 
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