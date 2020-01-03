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Новогодний подарок: у белорусов будет настоящий выходной 2 января 2020г.
04.01.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
18 декабря 2019 13:05 2613
Новогодний подарок: у белорусов будет настоящий выходной 2 января 2020г.
Власти окончательно определились с графиком выходных дней на Новый год и Рождество. 2 января станет выходным днем без отработки. А вот 4 января останется рабочим.
17 декабря Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым предусматривается закрепление на постоянной основе в качестве нерабочего праздничного дня 2 января (без необходимости его отработки), сообщила пресс-служба президента.
Ранее график отдыха на новогодние праздники был такой: 25 декабря, 1 января, 2 января (с отработкой в субботу, 4 января), 6 января (с отработкой в субботу, 11 января) и 7 января.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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18 декабря 2019 13:05 2613 Новогодний подарок: у белорусов будет настоящий...
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