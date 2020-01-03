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Новогодний подарок: у белорусов будет настоящий выходной 2 января 2020г.

04.01.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


18 декабря 2019 13:05 2613

Новогодний подарок: у белорусов будет настоящий выходной 2 января 2020г.

Автор: Эдуард Кидяев.

Власти окончательно определились с графиком выходных дней на Новый год и Рождество. 2 января станет выходным днем без отработки. А вот 4 января останется рабочим.

Новогодний подарок: у белорусов будет настоящий выходной 2 января 2020г.

17 декабря Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым предусматривается закрепление на постоянной основе в качестве нерабочего праздничного дня 2 января (без необходимости его отработки), сообщила пресс-служба президента.

Вместе с тем, как пояснили в пресс-службе правительства, 4 января 2020 года останется рабочим днем. В этот день придется отрабатывать за 6 января. А вот 11 января будет обычным выходным днем.

При этом выходными будут 25, 26, 27 и 28 апреля (Радуница).

Новогодний подарок: у белорусов будет настоящий выходной 2 января 2020г.

Ранее график отдыха на новогодние праздники был такой: 25 декабря, 1 января, 2 января (с отработкой в субботу, 4 января), 6 января (с отработкой в субботу, 11 января) и 7 января.

Власти решили пересмотреть это расписание после появления в интернете петиции с предложением сделать выходным 31 декабря. Однако в правительстве эта инициатива поддержки не нашла. В качестве альтернативы был предложен вариант с полноценным выходным 2 января.

Источник: сайт TUT.BY.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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18 декабря 2019 13:05 2613 Новогодний подарок: у белорусов будет настоящий...
 
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