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«Принеманские ястребы» о победе: «Вместе мы играем очень давно»

04.01.2020 00:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первые числа января – традиционное время проведения финала республиканского турнира среди детей и подростков «Золотая шайба» в старшей возрастной группе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Принеманские ястребы» о победе: «Вместе мы играем очень давно»

8 команд (шесть из областей и две из столицы) в течение четырех дней будут вести борьбу за первое место.

Цель одна – приезжаем всегда за победой. Финальный этап «Золотой шайбы» стартовал в Минске

Подробнее в видеоматериале.

«Принеманские ястребы» о победе: «Вместе мы играем очень давно»

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Первые числа января – традиционное время проведения финала республиканского турнира среди детей и подростков «Золотая шайба» в старшей...
 
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