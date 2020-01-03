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«Принеманские ястребы» о победе: «Вместе мы играем очень давно»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первые числа января – традиционное время проведения финала республиканского турнира среди детей и подростков «Золотая шайба» в старшей возрастной группе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
8 команд (шесть из областей и две из столицы) в течение четырех дней будут вести борьбу за первое место.
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Новости Беларуси. Первые числа января – традиционное время проведения финала республиканского турнира среди детей и подростков «Золотая шайба» в старшей...
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