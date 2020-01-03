Новый год продолжается! До конца января квартиры в Минске в рассрочку на 10 лет!

Источник материала: Виртуальный Брест





Благодаря невероятно выгодному предложению от застройщика «Дана Холдингз» – беспроцентной рассрочке на срок до 10 лет – свой квартирный вопрос в минувшем году решили тысячи семей. И по многочисленным просьбам покупателей компания объявляет праздничное предложение: только до конца января приобрести квартиры в жилых комплексах «Минск Мир», «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» в рассрочку можно на прежних условиях и по прежним ценам!

Как стать обладателем квартиры в рассрочку? Для этого вам достаточно внести сумму от 30% стоимости квартиры, а остальные платежи вы сможете совершать ежемесячно равными долями в течение выбранного срока.

Максимальный срок рассрочки на акционных условиях для жилого комплекса «Парк Челюскинцев» – 4 года, «Маяк Минска» – 5 лет, «Минск Мир» – 10 лет.

Кстати, оплатить первоначальный взнос можно не только собственными деньгами, но и с помощью специального кредита от банка-партнера на сумму до 40 тысяч рублей, который оформляется прямо в отделе продаж «Дана Холдингз».

При этом для оформления рассрочки и кредита на первый взнос справка о доходах или поручители вам не понадобятся. Нужен только паспорт!

Советуем поторопиться – ведь в эти дни действуют еще и специальные новогодние условия на недвижимость в жилых комплексах «Минск Мир» и «Парк Челюскинцев» !

А каждый, кто заключит договор на приобретение квартиры в любом из жилых комплексов застройщика до 5 января, получит великолепный подарок!

Спешите стать обладателем современной недвижимости в перспективных районах Минска. Это не только комфортное жилье, но и отличная инвестиция – ожидается, что после завершения строительства комплексов стоимость квадратного метра в них может достичь в эквиваленте от 3000 до 5000 евро! Например, в жилом комплексе «Маяк Минска», строительство которого находится на финальной стадии, стоимость «квадрата» уже выросла в два раза!

Конечно, на стоимость недвижимости влияет и расположение рядом с метро, а также наличие достаточного количества парковочных мест, что особенно важно в столице. Так, если рядом есть парковочное здание, то цена недвижимости на рынке увеличивается на 40%, а стоимость ее сдачи в аренду - на 20%. Все жилые комплексы застройщика «Дана Холдингз» обеспечены парковочными местами, включая вместительные паркинги. В том числе в комплексе «Минск Мир» осенью начал работать крупнейший в стране паркинг, на 9 уровнях которого смогут разместиться 800 автомобилей.

Узнать подробности можно по короткому номеру мобильной связи 7675 либо в офисе продаж застройщика «Дана Холдингз» , который работает ежедневно, включая выходные и праздничные дни!









Вы всегда мечтали о квартире в центре столицы с огромным парком прямо у дома? Тогда специально для вас – праздничная акция на квартиры в доме №2 жилого комплекса «Парк Челюскинцев» , который разместился у самых границ парка Челюскинцев и Ботанического сада. Вместе это более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников, а также зон для игр, отдыха и занятий спортом!





И при этом вы в центре города – рядом с проспектом Независимости и сразу двумя станциями метро. В непосредственной близости от вас будут находиться школы и детские сады, поликлиники, больницы. магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. А также аквапарк, футбольные поля, теннисные корты. В общем для активного и здорового образа жизни у жителей «Парка Челюскинцев» будут все возможности!

Оценить, как продвигается строительство жилого комплекса, можно благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика .





Престиж жилого комплекса «Парк Челюскинцев» подтверждают и такие важные детали, как закрытая территория и современная система видеонаблюдения. Это обеспечит безопасность вашей семьи. Для автомобилистов предусмотрены удобные парковочные места. Также в одном из домов расположен теплый подземный паркинг, куда можно попасть прямо на лифте.

Родители с маленькими детьми оценят встроенный детский сад с собственной территорией, гармонично вписанный в архитектурное решение одного из домов жилого комплекса. Это очень удобно!

Во всем мире, включая Нью-Йорк, Лондон, Дубай, концепция, когда все необходимое находится прямо в доме, характерна для недвижимости класса люкс. И все это будет доступно жителям экологичного, престижного и комфортного жилого комплекса «Парк Челюскинцев»!





Дом №2 жилого комплекса «Парк Челюскинцев» насчитывает 25 этажей. Это европейская недвижимость комфорт-класса, при возведении которой используются современные архитектурные решения.

Все квартиры здесь свободной планировки – вы сможете сами выбрать количество комнат и их размер. Также среди преимуществ дома – панорамное остекление, а в квартирах второго этажа еще и приватные открытые террасы. Только представьте, какой отсюда будет открываться вид!





На эксплуатируемой кровле над паркингом предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория будет полностью безопасной.

Скоростные бесшумные лифты OTIS мгновенно доставят вас даже на самый высокий этаж.

А в просторном и светлом лобби, выполненном в эко-стиле, предусмотрены: стойка для консьержа и зона встречи гостей, санитарная комната с пеленальным столиком, где можно привести ребенка в порядок после прогулки, а также место, чтобы помыть лапы домашним животным, что особенно актуально осенью и зимой.





Грандиозная новогодняя акция проходит в эти дни в комплексе «Минск Мир» . В самом масштабном многофункциональном комплексе в Европе вас ждет огромный выбор недвижимости на любой вкус на особенно выгодных, праздничных условиях!

Жилой комплекс «Минск Мир» расположен практически в центре столицы. Рядом с ним будут находиться две новые станции метро и остановки наземного транспорта. Для автовладельцев предусмотрены многочисленные открытые парковки по периметру кварталов и многоуровневый крытый паркинг.









В каждом квартале будут построены школа или детский сад, а во дворе каждого дома разместятся безопасные детские и спортивные площадки. Также на территории комплекса расположатся детская и взрослая поликлиники, международный медицинский центр.





Сердцем деловой жизни комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World. Также здесь будет построен крупный торгово-развлекательный центр – «Мара Молл». И разбит огромный современный парк, через который пройдут удобные велодорожки, связывающие все кварталы комплекса «Минск Мир».

Благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика можно оценить, как продвигается строительство жилого комплекса .





В жилом комплексе «Минск Мир» в продаже более двух десятков домов. Конечно, у каждого дома свой характер и индивидуальность. Но есть и общие черты – это преимущества, которые делают предложения застройщика «Дана Холдингз» особенно интересными!

Все квартиры – свободной планировки. При этом выбор впечатляет – от небольших студий до огромных пентхаусов на самых высоких этажах или квартир с собственным входом прямо с улицы, чтобы чувствовать себя как в таунхаусе.





Еще одно преимущество – панорамное остекление. В квартирах предусмотрены не только большие французские окна, но и застекленные лоджии, балконы, а также открытые террасы.

В каждом доме – бесшумные и скоростные лифты OTIS, ведущего мирового производителя. При этом в некоторых домах будут установлены панорамные лифты – редкое предложение для столичных новостроек!









И, конечно, непременный атрибут всех домов комплекса «Минск Мир» – просторное дизайнерское лобби, в котором предусмотрена стойка консьержа, зона ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столиком и поддоном для мытья лап домашних питомцев. Есть также колясочные или байк-боксы для хранения велосипедов.













Выбирайте ваш вариант! Возможностей для финансирования покупки есть множество!

Во-первых, это беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 10 лет. Необходим лишь первый взнос в размере от 30% стоимости квартиры, который можно оплатить и с помощью партнерского банковского кредита, а остальная сумма вносится равными частями ежемесячно весь выбранный срок рассрочки.

Ни справка о доходах, ни поручители вам не понадобятся. Напоминаем, такие условия рассрочки действуют только до конца января!

Существенные скидки – для тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов банков.

Также доступны выгодные кредиты от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или по другой программе – 6,99% годовых на первые два года.

Спешите приобрести квартиру в Минске на невероятно выгодных условиях! Ведь только до конца января условия рассрочки на квартиры «заморожены», а цены остаются неизменными!

Тем более что именно в эти дни проходит грандиозная праздничная акция на квартиры в жилых комплексах «Минск Мир» и «Парк Челюскинцев» ! А каждый, кто заключит договор на приобретение квартиры до 5 января, получит замечательный подарок от застройщика!





Так что если вы давно ждали подходящий момент для покупки жилья в столице – сейчас самое время это сделать!

Приходите, выбирайте и приобретайте квартиру в офисе продаж застройщика «Дана Холдингз» в будние дни – с 8.30 до 20.30, а также в любой выходной или праздничный день – с 9.00 до 20.00.

Мы ждем вас по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Сделайте себе подарок! Начните новый год с новой квартирой в Минске!