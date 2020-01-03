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Уголок безмятежности: в аэропорту Минска установили аэрокапсулу для отдыха
04.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В аэропорту Минска установили необычную кабинку. В ней есть все для спокойного отдыха или работы. Удобства аэрокапсулы оценила корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
В Национальном аэропорту рядом с торговыми лавками, где можно приобрести мороженое, кофе или газировку, стоит необычная будка. Здесь можно купить драгоценные минуты или даже часы спокойствия.
Екатерина в аэропорт приезжает всегда заранее. Регистрацию на рейс проходит одной из первых. А после этого – либо часы скитания по duty-free, либо томительное ожидание на пластиковых стульях. Хорошо, что теперь есть приятная альтернатива.
Создатели эту установку называют «аэрокапсулой». Час спокойствия в ней обойдется в пять долларов. Внутри и высокоскоростной интернет, и мониторы, и аудиосистема. В таком многолюдном месте, как аэропорт, это, пожалуй, единственная возможность укрыться от посторонних глаз.
На первый взгляд кажется, что здесь не много места. Но, на самом деле, очень даже удобно: приглушенный свет, сиденья регулируются кнопками, монитор тоже. Можно подзарядить мобильный телефон и ждать своего рейса.
Пассажиры с любопытством изучают необычную кабину. Пока она единственная в аэропорту, но будут еще, обещают в администрации.
Авторы разработки – резиденты
Разработчики уверены: проект заинтересует не только аэропорты. Возможность побыть наедине с самим собой может оказаться привлекательной – как на вокзале, так и в офисе.
Для любителей поспать перед вылетом в минском аэропорту тоже есть специальное место. В транзитном зале оборудованы
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Час спокойствия в кабинке обойдется в пять долларов. Внутри есть и высокоскоростной интернет, и мониторы, и аудиосистема.
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