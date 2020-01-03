Уголок безмятежности: в аэропорту Минска установили аэрокапсулу для отдыха

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В аэропорту Минска установили необычную кабинку. В ней есть все для спокойного отдыха или работы. Удобства аэрокапсулы оценила корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

В Национальном аэропорту рядом с торговыми лавками, где можно приобрести мороженое, кофе или газировку, стоит необычная будка. Здесь можно купить драгоценные минуты или даже часы спокойствия.

Екатерина в аэропорт приезжает всегда заранее. Регистрацию на рейс проходит одной из первых. А после этого – либо часы скитания по duty-free, либо томительное ожидание на пластиковых стульях. Хорошо, что теперь есть приятная альтернатива.

«Уютно чувствуешь себя в этом кресле. Тишина. Здесь полная шумоизоляция. Это удобно для работы», – отметила путешественница Екатерина Казаченок.

Создатели эту установку называют «аэрокапсулой». Час спокойствия в ней обойдется в пять долларов. Внутри и высокоскоростной интернет, и мониторы, и аудиосистема. В таком многолюдном месте, как аэропорт, это, пожалуй, единственная возможность укрыться от посторонних глаз.

На первый взгляд кажется, что здесь не много места. Но, на самом деле, очень даже удобно: приглушенный свет, сиденья регулируются кнопками, монитор тоже. Можно подзарядить мобильный телефон и ждать своего рейса.

Пассажиры с любопытством изучают необычную кабину. Пока она единственная в аэропорту, но будут еще, обещают в администрации.

«Уже есть первые отзывы о том, что бы люди хотели, чтобы было внутри кабины. И мы эти пожелания постараемся учесть уже в следующей версии, которую мы уже начали проектировать», – рассказал руководитель проекта Виталий Мурач.

Авторы разработки – резиденты Парка высоких технологий . Сначала аэрокапсулу тестировали у себя в офисе, теперь планируют внедрить ее в десятках мест ожидания.

«В наших планах расширяться в другие аэропорты. То есть не только минский аэропорт. Точно будет западный рынок. Пока это тестовый запуск. Я бы сказал, раннее бета-тестирование», – указал директор по развитию компании-разработчика Петр Дудин.

Разработчики уверены: проект заинтересует не только аэропорты. Возможность побыть наедине с самим собой может оказаться привлекательной – как на вокзале, так и в офисе.