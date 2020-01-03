Источник материала: Soligorsk News



ЗЛК РБ Ансамбль танца "Сузорье" отметил 20-летний юбилей. Большой и яркий фоторепортаж. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Дворец культуры г. Солигорска.

Заслуженному любительскому коллективу Республики Беларусь — хореографическому ансамблю «Сузорье» уже 20 лет. Отсчет своей творческой деятельности коллектив ведет с 27 ноября 1999 года, когда был дан первый концерт на сцене Дворца культуры г. Солигорска, а номинально возник ансамбль еще раньше — в сентябре, когда был объявлен набор участников. Потом появились и «Зорачки», и «Тапатушки», но в целом — это целое созвездие талантливых людей разного возраста.

Известность «Сузорья» распространилась далеко за пределы Солигорска, в ближнее и дальнее зарубежье, и, наверное, уже проще перечислять места, где не слышали о наших танцорах, тем те, где они побывали. Бессменным руководителем коллектива является Вадим Матанцев, творческий неординарный человек.





























Все 20 лет концерты не повторяются, всегда он полон идей и креативных задумок. В 20-летний юбилей не обошлось без новых проектов. Например, чего стоит хотя бы модельная школа. Представили коллекцию модной одежды представительницы женского пола различного возраста. И, конечно, как на любом дне рождения, было много поздравлений и подарков.

















































Организации и предприятия города одаривали и сам коллектив, и его руководителя. Почетные гости желали «Сузорью» процветания и неиссякаемого творчества. А выпускники разных лет и их родители устроили флешмобы, которые вызвали восторг у зрителей и порадовали Вадима Петровича.













































Второе отделение юбилейного концерта стало серией танцевальных историй. Была затронута даже военная тематика.





























В фойе ГДК была организована выставка фотографий. на которой можно было увидеть вехи развития коллектива, талантливых участников, связавших свою жизнь с танцем.



С праздником, «Сузорье». Пусть танец длится на века!



Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото — сообщество Дворца культуры г. Солигорска.