Источник материала: Новости Волковыска

⭐ 4 января 2020 года отмечается Всемирный день азбуки Брайля и Национальный день спагетти в США. Сегодня 4-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 362 дня❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 4 января

День Ньютона;

День гипноза;

Всемирный день азбуки Брайля;

Национальный день спагетти в США;

День Независимости в Мьянме;

Настасьин день (по народному календарю).

▶ Какой праздник 4 января по церковному календарю и можно ли работать

4 января православные отмечают праздник в честь святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Ее считали заступницей беременных женщин и помощницей в родах. Обладала даром врачевания.

В этот день молились Анастасии о здоровье детей и легких родах. Существовал обычай 4 января вышивать особые рушники, которые были оберегами и помогали женщине легче родить ребенка.

Напомним, продолжается Рождественский пост 2019-2020 , есть нельзя многие продукты.

▶ 4 января: что можно делать, а что нельзя

Беременные в этот день едят постную кашу – чтоб болячки не цеплялись.

Сны в этот день, говорят, дурное вещуют. Так что лучше – чтоб вообще ничего не снилось.

Что нельзя делать 4 января:

беременным женщинам в этот день нельзя шить;

запрещается ходить по комнате босиком – можно накликать беду своему родственнику;

нельзя бить животных – у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем;

на Анастасию нельзя прокалывать уши – они будут долго заживать.

▶ Именины сегодня отмечают

День ангела справляют:

Анастасия;

Дмитрий, Теодор, Федор.

▶ Народные приметы на 4 января

погода на день Анастасии предвещает погоду в октябре;

много сосулек на крыше дома предвещает урожайный год;

если облака плывут против ветра – ждите снегопадов в ближайшие дни;

если в реке стало меньше воды, значит, год будет неблагоприятным для рыболовства.

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 4 января

1493 – Христофор Колумб, открыв Америку, направился обратно в Испанию;

1885 – в штате Айова доктор Уильям Грант провел первую в мире успешную операцию по удалению аппендикса;

1908 – в Петербурге русская балерина Анна Павлова впервые исполнила миниатюру "Умирающий лебедь";

1936 – американский журнал Billboard опубликовал первый чарт, который вскоре получил статус официального всеамериканского хит-парада;

1943 – американский журнал "Тайм" подвел итоги 1942 года и назвал Человеком года И. В. Джугашвили (Сталина);

1954 – Элвис Пресли записал свои первые песни;

1959 – межпланетная станция "Луна-1" стала первым космическим аппаратом, который достиг окрестностей Луны, превратившись в искусственную комету;

1970 – The Beatles в последний раз работали вместе во время записи песни Let it be для одноименного альбома;

1985 – в клинике Северного Лондона родилась девочка у миссис Коттон – первой в мире суррогатной матери;

2004 – Марсоход "Спирит" совершил посадку на Марсе;

2010 – открыт самый высокий небоскреб в мире – "Бурдж-Дубай" (сейчас "Бурдж-Халифа").

▶ Кто из знаменитостей родился 4 января

1643 – Исаак Ньютон, английский физик, математик, астроном, философ, теолог;

1784 – Франсуа Рюд, французский скульптор, автор скульптур на Триумфальной арке в Париже;

1785 – Якоб Гримм, немецкий филолог, один из братьев, известных публикацией сказок немецкого фольклора;

1809 – Луи Брайль, известный французский преподаватель, тифлопедагог, изобретатель точечно-рельефного шрифта для слепых;

1934 – грузинский и российский скульптор Зураб Церетели;

1948 – Олег Романцев, советский и российский тренер;

1960 – Майкл Стайп, американский музыкант, певец, фотохудожник, лидер и фронтмен рок-группы R.E.M.;

1963 – Тилль Линдеманн, немецкий певец, бессменный вокалист и автор почти всех текстов группы Rammstein;

1965 – Джулия Ормонд, английская и американская актриса театра, кино и телевидения ("Легенды осени", "Загадочная история Бенджамина Баттона");

1990 – Тони Кроос, немецкий футболист, четырёхкратный победитель Лиги чемпионов и чемпион мира по футболу 2014 года.