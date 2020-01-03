⭐ 4 января 2020 года отмечается Всемирный день азбуки Брайля и Национальный день спагетти в США. Сегодня 4-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 362 дня❗
▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 4 января
- День Ньютона;
- День гипноза;
- Всемирный день азбуки Брайля;
- Национальный день спагетти в США;
- День Независимости в Мьянме;
- Настасьин день (по народному календарю).
▶ Какой праздник 4 января по церковному календарю и можно ли работать
4 января православные отмечают праздник в честь святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Ее считали заступницей беременных женщин и помощницей в родах. Обладала даром врачевания.
В этот день молились Анастасии о здоровье детей и легких родах. Существовал обычай 4 января вышивать особые рушники, которые были оберегами и помогали женщине легче родить ребенка.
Напомним, продолжается
▶ 4 января: что можно делать, а что нельзя
Беременные в этот день едят постную кашу – чтоб болячки не цеплялись.
Сны в этот день, говорят, дурное вещуют. Так что лучше – чтоб вообще ничего не снилось.
Что нельзя делать 4 января:
- беременным женщинам в этот день нельзя шить;
- запрещается ходить по комнате босиком – можно накликать беду своему родственнику;
- нельзя бить животных – у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем;
- на Анастасию нельзя прокалывать уши – они будут долго заживать.
▶ Именины сегодня отмечают
День ангела справляют:
- Анастасия;
- Дмитрий, Теодор, Федор.
▶ Народные приметы на 4 января
- погода на день Анастасии предвещает погоду в октябре;
- много сосулек на крыше дома предвещает урожайный год;
- если облака плывут против ветра – ждите снегопадов в ближайшие дни;
- если в реке стало меньше воды, значит, год будет неблагоприятным для рыболовства.
▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 4 января
1493 – Христофор Колумб, открыв Америку, направился обратно в Испанию;
1885 – в штате Айова доктор Уильям Грант провел первую в мире успешную операцию по удалению аппендикса;
1908 – в Петербурге русская балерина Анна Павлова впервые исполнила миниатюру "Умирающий лебедь";
1936 – американский журнал Billboard опубликовал первый чарт, который вскоре получил статус официального всеамериканского хит-парада;
1943 – американский журнал "Тайм" подвел итоги 1942 года и назвал Человеком года И. В. Джугашвили (Сталина);
1954 – Элвис Пресли записал свои первые песни;
1959 – межпланетная станция "Луна-1" стала первым космическим аппаратом, который достиг окрестностей Луны, превратившись в искусственную комету;
1970 – The Beatles в последний раз работали вместе во время записи песни Let it be для одноименного альбома;
1985 – в клинике Северного Лондона родилась девочка у миссис Коттон – первой в мире суррогатной матери;
2004 – Марсоход "Спирит" совершил посадку на Марсе;
2010 – открыт самый высокий небоскреб в мире – "Бурдж-Дубай" (сейчас "Бурдж-Халифа").
▶ Кто из знаменитостей родился 4 января
1643 – Исаак Ньютон, английский физик, математик, астроном, философ, теолог;
1784 – Франсуа Рюд, французский скульптор, автор скульптур на Триумфальной арке в Париже;
1785 – Якоб Гримм, немецкий филолог, один из братьев, известных публикацией сказок немецкого фольклора;
1809 – Луи Брайль, известный французский преподаватель, тифлопедагог, изобретатель точечно-рельефного шрифта для слепых;
1934 – грузинский и российский скульптор Зураб Церетели;
1948 – Олег Романцев, советский и российский тренер;
1960 – Майкл Стайп, американский музыкант, певец, фотохудожник, лидер и фронтмен рок-группы R.E.M.;
1963 – Тилль Линдеманн, немецкий певец, бессменный вокалист и автор почти всех текстов группы Rammstein;
1965 – Джулия Ормонд, английская и американская актриса театра, кино и телевидения ("Легенды осени", "Загадочная история Бенджамина Баттона");
1990 – Тони Кроос, немецкий футболист, четырёхкратный победитель Лиги чемпионов и чемпион мира по футболу 2014 года.