Источник материала: Новости Волковыска

В Беларуси с 1 января 2020 года увеличились размеры возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате незаконного изъятия или уничтожения диких животных и вредного воздействия на среду их обитания.

Специально для любителей острых ощущений расскажем о штрафах, налагаемых за незаконную ловлю рыбы без разрешения, или в запрещенное время, или в запретных местах, или запрещенными орудиями и способами, а также покушение на такую добычу.

Как в Беларуси наказывают браконьеров за незаконный лов рыбы

В соответствии с Указом президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. №580 «О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления ими» вред возмещается на основании такс в тройном размере по каждому незаконно добытому виду рыбы или водного беспозвоночного.

К примеру, за одну особь незаконно добытой щуки нарушителю придется возместить вред, причиненный окружающей среде, в размере трех базовых величин. За тот же вид щуки, но выловленную уже в период запрета (в период нереста), размер суммы возмещения вреда увеличится троекратно и будет равен 9 базовым величинам.

По информации РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов», размеры такс, которые начисляются за каждый экземпляр незаконно добытой рыбы независимо от веса и размера.

Размеры штрафов в 2020 году за возмещение нанесенного вреда в процессе рыбной ловли

Cамые большие штрафы в Беларуси грозят за добычу угря (15 базовых величин, или 405 рубля).

Отряд осетрообразные:

все виды отряда – 270 рублей (10 БВ).

Отряд лососеобразные:

форель радужная – 81 рубль (3 БВ);

форель ручьевая – 162 рубля (6 БВ);

хариус европейский – 81 рубль (3 БВ);

все другие виды отряда – 81 рубль (3 БВ).

Отряд карпообразные:

усач – 324 рубля (12 БВ);

толстолобик – 81 рубль (3 БВ);

подуст обыкновенный – 243 рубля (9 БВ);

амур белый – 81 рубль (3 БВ);

карп (сазан) – 162 рубля (6 БВ);

рыбец обыкновенный – 243 рубля (9 БВ);

жерех – 324 рубля (12 БВ);

лещ – 81 рубль (3 БВ);

чехонь – 162 рубля (6 БВ);

линь – 162 рубля (6 БВ);

голавль – 243 рубля (9 БВ);

язь – 162 рубля (6 БВ);

синец – 54 рубля (2 БВ);

белоглазка (сапа) – 52 рубля (2 БВ);

густера – 27 рублей (1 БВ);

красноперка – 27 рублей (1 БВ);

карась золотой (обыкновенный) – 162 рубля (6 БВ);

елец обыкновенный – 27 рублей (1 БВ);

карась серебряный – 27 рублей (1 БВ);

плотва – 27 рублей (1 БВ);

все другие виды отряда – 8 рублей 10 копеек (0,3 БВ).

Отряд сомообразные:

сом обыкновенный (европейский) – 108 рублей (4 БВ);

сомик канальный – 108 рублей (4 БВ);

все другие виды отряда – 13 рублей 50 копеек (0,5 БВ).

Отряд трескообразные:

налим обыкновенный – 243 рубля (9 БВ);

все другие виды отряда – 5 рублей 40 копеек (0,2 БВ).

Отряд окунеобразные: