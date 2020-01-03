В Беларуси с 1 января 2020 года увеличились размеры возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате незаконного изъятия или уничтожения диких животных и вредного воздействия на среду их обитания.
Специально для любителей острых ощущений расскажем о штрафах, налагаемых за незаконную ловлю рыбы без разрешения, или в запрещенное время, или в запретных местах, или запрещенными орудиями и способами, а также покушение на такую добычу.
Как в Беларуси наказывают браконьеров за незаконный лов рыбы
В соответствии с Указом президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. №580 «О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления ими» вред возмещается на основании такс в тройном размере по каждому незаконно добытому виду рыбы или водного беспозвоночного.
К примеру, за одну особь незаконно добытой щуки нарушителю придется возместить вред, причиненный окружающей среде, в размере трех базовых величин. За тот же вид щуки, но выловленную уже в период запрета (в период нереста), размер суммы возмещения вреда увеличится троекратно и будет равен 9 базовым величинам.
Размеры штрафов в 2020 году за возмещение нанесенного вреда в процессе рыбной ловли
Cамые большие штрафы в Беларуси грозят за добычу угря (15 базовых величин, или 405 рубля).
Отряд осетрообразные:
- все виды отряда – 270 рублей (10 БВ).
Отряд лососеобразные:
- форель радужная – 81 рубль (3 БВ);
- форель ручьевая – 162 рубля (6 БВ);
- хариус европейский – 81 рубль (3 БВ);
- все другие виды отряда – 81 рубль (3 БВ).
Отряд карпообразные:
- усач – 324 рубля (12 БВ);
- толстолобик – 81 рубль (3 БВ);
- подуст обыкновенный – 243 рубля (9 БВ);
- амур белый – 81 рубль (3 БВ);
- карп (сазан) – 162 рубля (6 БВ);
- рыбец обыкновенный – 243 рубля (9 БВ);
- жерех – 324 рубля (12 БВ);
- лещ – 81 рубль (3 БВ);
- чехонь – 162 рубля (6 БВ);
- линь – 162 рубля (6 БВ);
- голавль – 243 рубля (9 БВ);
- язь – 162 рубля (6 БВ);
- синец – 54 рубля (2 БВ);
- белоглазка (сапа) – 52 рубля (2 БВ);
- густера – 27 рублей (1 БВ);
- красноперка – 27 рублей (1 БВ);
- карась золотой (обыкновенный) – 162 рубля (6 БВ);
- елец обыкновенный – 27 рублей (1 БВ);
- карась серебряный – 27 рублей (1 БВ);
- плотва – 27 рублей (1 БВ);
- все другие виды отряда – 8 рублей 10 копеек (0,3 БВ).
Отряд сомообразные:
- сом обыкновенный (европейский) – 108 рублей (4 БВ);
- сомик канальный – 108 рублей (4 БВ);
- все другие виды отряда – 13 рублей 50 копеек (0,5 БВ).
Отряд трескообразные:
- налим обыкновенный – 243 рубля (9 БВ);
- все другие виды отряда – 5 рублей 40 копеек (0,2 БВ).
Отряд окунеобразные:
- судак – 162 рубля (6 БВ);
- окунь – 27 рублей (1 БВ);
- все другие виды отряда – 8 рублей 10 копеек (0,3 БВ).