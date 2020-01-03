Источник материала: Новости Волковыска

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 3 января 2020-го указ №1 и освободил от должности Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь генерал-лейтенанта Станислава Зася в связи с переходом на другую работу.

Напомним, Станислав Зась утвержден лидерами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на должность генсека ОДКБ с 1 января 2020 года.



Руководителя секретариата ОДКБ утверждают каждые три года – от каждой страны в алфавитном порядке.

Армения ранее досрочно отозвала своего представителя. С 1 января 2020 года наступает очередь Беларуси.

В состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.