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«Плюшевая ферма». Художница из Бреста шьёт милых мышей, которые прославили её по всему миру

04.01.2020 00:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Художник-бутафор из Бреста создает мышей, за которыми выстраиваются очереди. Настоящий бум на хвостатых случился под Новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Плюшевая ферма». Художница из Бреста шьёт милых мышей, которые прославили её по всему миру

Ремесленница создала первую в Беларуси плюшевую ферму и отправляет ее обитателей в страны Европы и СНГ. Кристина Протосовицкая узнала секрет успеха.

«Плюшевая ферма». Художница из Бреста шьёт милых мышей, которые прославили её по всему миру

В этой папке находятся самые популярные модели, их называю LIPuPu classic. И сейчас здесь мы найдем самую популярную на сегодняшний день игрушку – это мышка.

«Плюшевая ферма». Художница из Бреста шьёт милых мышей, которые прославили её по всему миру

Брестчанка Ирина Швейкус (фамилия, кстати, вовсе не псевдоним) единственная в Беларуси обладательница «плюшевой фермы». Всех зверей девушка – по совместительству художник-бутафор театра кукол – придумывает и отшивает сама. Чтобы игрушка «ожила», важно с умом подобрать материал.

«Плюшевая ферма». Художница из Бреста шьёт милых мышей, которые прославили её по всему миру

Здесь ворс очень коротенький, поэтому животные получаются очень реалистичные.

Ремесленничеством Ирина занимается уже шесть лет, а творчеством – с раннего детства. Первые игрушки создавала для друзей в подарок. К слову, название для зверей LIPuPu – из культового американского сериала «Друзья».

«Плюшевая ферма». Художница из Бреста шьёт милых мышей, которые прославили её по всему миру

Ирина Швейкус, ремесленница: 
Я стараюсь делать так, чтобы они были миловидные. И уделяю огромное внимание тому, чтобы они были приятные наощупь.

«Плюшевая ферма». Художница из Бреста шьёт милых мышей, которые прославили её по всему миру

Для каждой мышки мастерица продумывает эмоцию и настроение. Гардероб создается детально – от шляпки до платья.

«Плюшевая ферма». Художница из Бреста шьёт милых мышей, которые прославили её по всему миру

Здесь у меня подготовлены ткани для мышек, которые будут в скором времени сшиты. Платье в принт цветочек, вишенки. И будет вот такая розовая шубка.

«Плюшевая ферма». Художница из Бреста шьёт милых мышей, которые прославили её по всему миру

Застать полюбившихся персонажей дома у ремесленницы невозможно, их тут же забирают клиенты из Беларуси, России, Украины. Обжились они неплохо и в Европе, а самая дальняя точка – Чикаго.

«Плюшевая ферма». Художница из Бреста шьёт милых мышей, которые прославили её по всему миру

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Эти модные малышки собирают тысячи лайков в социальных сетях. У мышек появляются преданные фолловеры, а путешествуют они только по загранпаспорту.

«Плюшевая ферма». Художница из Бреста шьёт милых мышей, которые прославили её по всему миру

Из Праги в Стамбул – у одной из мышек появился свой чемодан и паспорт. Чаще всего игрушки попадают в семьи с маленькими детьми. Там рождаются целые истории приключений милых зверей.

«Плюшевая ферма». Художница из Бреста шьёт милых мышей, которые прославили её по всему миру

Ирина Швейкус:
Это моя философия. Я не складирую ничего дома, все стараюсь пристроить. Мне доставляет огромное удовольствие видеть, что моя игрушка живет в новой семье. И когда мне присылают фото- либо видеоотчеты – это для меня самая большая радость.

«Плюшевая ферма». Художница из Бреста шьёт милых мышей, которые прославили её по всему миру

Бум на плюшевых мышей случился под Новый год. Изготовление одной занимает три полноценных рабочих дня.

«Плюшевая ферма». Художница из Бреста шьёт милых мышей, которые прославили её по всему миру

Ольга Абакумова, продавец-консультант:
В нашем магазине представлено более 200 работ ремесленников, которые собраны со всей Беларуси. Особой популярностью пользовался перед Новым годом символ – это мышка. Это лучший подарок – крафтовый подарок, сделанный руками.

«Плюшевая ферма». Художница из Бреста шьёт милых мышей, которые прославили её по всему миру

Каждый третий рубль, заработанный в Брестской области, приносит именно малый бизнес. Пока для Ирины создание плюшевого мира – любимое хобби, но в будущем девушка планирует поставить его на профессиональные рельсы и сделать своей основной работой.

«Плюшевая ферма». Художница из Бреста шьёт милых мышей, которые прославили её по всему миру

Люди в материале: Ирина Швейкус, Кристина Протосовицкая, Ольга Абакумова
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Художник-бутафор из Бреста создает мышей, за которыми выстраиваются очереди. Настоящий бум на хвостатых случился под Новый год, сообщили в...
 
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