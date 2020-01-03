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«Плюшевая ферма». Художница из Бреста шьёт милых мышей, которые прославили её по всему миру
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Художник-бутафор из Бреста создает мышей, за которыми выстраиваются очереди. Настоящий бум на хвостатых случился под Новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ремесленница создала первую в Беларуси плюшевую ферму и отправляет ее обитателей в страны Европы и СНГ. Кристина Протосовицкая узнала секрет успеха.
В этой папке находятся самые популярные модели, их называю LIPuPu classic. И сейчас здесь мы найдем самую популярную на сегодняшний день игрушку – это мышка.
Брестчанка Ирина Швейкус (фамилия, кстати, вовсе не псевдоним) единственная в Беларуси обладательница «плюшевой фермы». Всех зверей девушка – по совместительству художник-бутафор театра кукол – придумывает и отшивает сама. Чтобы игрушка «ожила», важно с умом подобрать материал.
Здесь ворс очень коротенький, поэтому животные получаются очень реалистичные.
Ремесленничеством Ирина занимается уже шесть лет, а творчеством – с раннего детства. Первые игрушки создавала для друзей в подарок. К слову, название для зверей LIPuPu – из культового американского сериала «Друзья».
Ирина Швейкус, ремесленница:
Для каждой мышки мастерица продумывает эмоцию и настроение. Гардероб создается детально – от шляпки до платья.
Здесь у меня подготовлены ткани для мышек, которые будут в скором времени сшиты. Платье в принт цветочек, вишенки. И будет вот такая розовая шубка.
Застать полюбившихся персонажей дома у ремесленницы невозможно, их тут же забирают клиенты из Беларуси, России, Украины. Обжились они неплохо и в Европе, а самая дальняя точка – Чикаго.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Из Праги в Стамбул – у одной из мышек появился свой чемодан и паспорт. Чаще всего игрушки попадают в семьи с маленькими детьми. Там рождаются целые истории приключений милых зверей.
Ирина Швейкус:
Бум на плюшевых мышей случился под Новый год. Изготовление одной занимает три полноценных рабочих дня.
Ольга Абакумова, продавец-консультант:
Каждый третий рубль, заработанный в Брестской области, приносит именно малый бизнес. Пока для Ирины создание плюшевого мира – любимое хобби, но в будущем девушка планирует поставить его на профессиональные рельсы и сделать своей основной работой.
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Новости Беларуси. Художник-бутафор из Бреста создает мышей, за которыми выстраиваются очереди. Настоящий бум на хвостатых случился под Новый год, сообщили в...
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