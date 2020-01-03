К 14 февраля. Рианна презентовала эротическую коллекцию нижнего белья

Источник материала: Tut.by

Американская певица и создательница бренда Savage x Fenty Рианна выпустила новую коллекцию нижнего белья ко Дню святого Валентина в коллаборации с дизайнером Адамом Селманом. Об этом рассказала lenta.ru

Для рекламы запуска линейки исполнительница сама поучаствовала в откровенной фото- и видеосъемке. На кадрах, опубликованных на фан-страницах Рианны в Instagram, знаменитость позирует в алом блестящем бюстгальтере с белыми вставками в неоновом свете. Кроме того, на исполнительнице надеты чулки и белье в тон, а в руках она держит пуховик красного цвета.

Помимо Рианны в съемке приняли участие американская модель Адесува Айгеви, пуэрториканская топ-модель Джоан Смоллс, американская фотомодель Фиффани Луу, плюс-сайз-модель Парома Элсессер и сам Адам Селман.

Автором фотосессии выступил Деннис Лейпольд, который ранее неоднократно снимал косметические и бельевые коллекции бренда Savage.

Это не первый раз, когда певица принимает участие в съемках для своей марки. Так, в декабре 2019 года Рианна показала откровенное видео, на котором она позировала в золотистом купальнике. На кадрах Рианна в очках в стиле 1990-х стоит на фоне растений и красит губы золотым блеском из новой коллекции косметики Trophy Wife Life бренда Fenty Beauty.