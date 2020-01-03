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К 14 февраля. Рианна презентовала эротическую коллекцию нижнего белья

04.01.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская певица и создательница бренда Savage x Fenty Рианна выпустила новую коллекцию нижнего белья ко Дню святого Валентина в коллаборации с дизайнером Адамом Селманом. Об этом рассказала lenta.ru

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от RIHANNA LEGION (@ririlegion) 2 Янв 2020 в 4:55 PST

Для рекламы запуска линейки исполнительница сама поучаствовала в откровенной фото- и видеосъемке. На кадрах, опубликованных на фан-страницах Рианны в Instagram, знаменитость позирует в алом блестящем бюстгальтере с белыми вставками в неоновом свете. Кроме того, на исполнительнице надеты чулки и белье в тон, а в руках она держит пуховик красного цвета.

Помимо Рианны в съемке приняли участие американская модель Адесува Айгеви, пуэрториканская топ-модель Джоан Смоллс, американская фотомодель Фиффани Луу, плюс-сайз-модель Парома Элсессер и сам Адам Селман.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ELLE SINGAPORE (@ellesingapore) 3 Янв 2020 в 2:16 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Grey Robin (@0ctokat) 2 Янв 2020 в 5:00 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Adam Selman (@adamselman) 1 Янв 2020 в 4:48 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Joan Smalls (@joansmalls) 3 Янв 2020 в 12:51 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Fiffany Luu (@fiffanyluu) 2 Янв 2020 в 9:12 PST

Автором фотосессии выступил Деннис Лейпольд, который ранее неоднократно снимал косметические и бельевые коллекции бренда Savage.

Это не первый раз, когда певица принимает участие в съемках для своей марки. Так, в декабре 2019 года Рианна показала откровенное видео, на котором она позировала в золотистом купальнике. На кадрах Рианна в очках в стиле 1990-х стоит на фоне растений и красит губы золотым блеском из новой коллекции косметики Trophy Wife Life бренда Fenty Beauty.

 
 
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