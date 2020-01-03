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Совмин пересмотрел состав Беллегпрома
Источник материала: Партизан
Правительство Беларуси постановлением №964 от 31 декабря 2019 года изменило состав концерна Беллегпром.
Совмин исключил из состава концерна общество с ограниченной ответственностью ”Трикотажная фабрика ”Ареола“, закрытые акционерные общества ”Фабрика головных уборов ”Людмила“ и ”Торговый Дом ”Луч-М“, открытые акционерные общества ”Верас“, ”Мотекс“, ”Бобруйская обувная фабрика“ и ”Кожевник“.
Вместе с тем, в состав концерна включено общество с ограниченной ответственностью ”Мануфактура Пралеска“.
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Правительство Беларуси постановлением №964 от 31 декабря 2019 года изменило состав концерна Беллегпром.
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