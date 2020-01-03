Совмин пересмотрел состав Беллегпрома

Совмин исключил из состава концерна общество с ограниченной ответственностью ”Трикотажная фабрика ”Ареола“, закрытые акционерные общества ”Фабрика головных уборов ”Людмила“ и ”Торговый Дом ”Луч-М“, открытые акционерные общества ”Верас“, ”Мотекс“, ”Бобруйская обувная фабрика“ и ”Кожевник“.





Вместе с тем, в состав концерна включено общество с ограниченной ответственностью ”Мануфактура Пралеска“.



