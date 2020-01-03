ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Совмин пересмотрел состав Беллегпрома

04.01.2020 09:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Правительство Беларуси постановлением №964 от 31 декабря 2019 года изменило состав концерна Беллегпром.

Совмин исключил из состава концерна общество с ограниченной ответственностью ”Трикотажная фабрика ”Ареола“, закрытые акционерные общества ”Фабрика головных уборов ”Людмила“ и ”Торговый Дом ”Луч-М“, открытые акционерные общества ”Верас“, ”Мотекс“, ”Бобруйская обувная фабрика“ и ”Кожевник“.

Вместе с тем, в состав концерна включено общество с ограниченной ответственностью ”Мануфактура Пралеска“.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Беларуси постановлением №964 от 31 декабря 2019 года изменило состав концерна Беллегпром.
 
Новости дня
Новости разные
 
Арина Соболенко узнала первого соперника на турнире в Шеньчжене, где будет защищать титул
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Ивьевский край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика