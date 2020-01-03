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КХЛ: минское «Динамо» прервало серию поражений

04.01.2020 09:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

КХЛ: минское «Динамо» прервало серию поражений
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Минчане начали неудачно: уже на 5-й минуте хозяева льда повели в счёте, забросил Капустин. К 24-й минуте «Северсталь» имела преимущество в две шайбы (Трубачёв). Однако уже спустя минуту «Динамо» удалось сократить отставание – гол на счету Принса. На 43-й Стефанович сделал счёт равным, а спустя 6 минут Граньяни вывел минчан вперёд. 

– Очень рад за нашу команду. Хоккеисты были настоящей командой, сражались, мне это понравилось. В ростере было довольно много новых игроков, которые раньше не получали много игрового времени. Это был их шанс проявить себя. Почти все справились с этой задачей. В самом начале матча мы получили быстрый гол. Пропущенная шайба во втором периоде нас несколько надломила и остановила. Но мы были сильными, держались вместе и контролировали игру. Шейн Принс вернул нас в игру. В третьем периоде мы показали хороший хоккей. Понравился дух команды, я очень рад, что мы прервали эту серию и начинаем год с победы, - прокомментировал исход встречи главный тренер «зубров» Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба. 

До этой виктории минчане не могли одержать победу в КХЛ на протяжении 12 матчей подряд. 

КХЛ: минское «Динамо» прервало серию поражений
Минское "Динамо" проиграло 12-й матч подряд и опустилось на последнее место
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Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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В гостевом матче «зубры» со счётом 3:2 обыграли «Северсталь».
 
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