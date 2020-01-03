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Разыгрываем билеты на концерт самого амбициозного стендапера-казаха

04.01.2020 10:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

4 января в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на стендап Нурлана Сабурова в Минске. Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены уже 10 января.


Фото: скриншот видео YouTube-канала LABELCOM

Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 3 парных билета. Соответственно, победителей будет 3, каждый сможет взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 9 января, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 10 января.

Пошаговая инструкция:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Молодой и харизматичный выходец из Степногорска всегда поражал аудиторию сочетанием внешнего лоска и мягкого бархатного голоса с отточенными, холодно-циничными шутками на самый широкий спектр тем: от ностальгии по советскому прошлому до интимных подробностей семейной жизни.

О том, что Нурлан Сабуров приезжает 12 февраля в Минск с новым сольным концертом, вы уже могли слышать. На его выступление в 19.00 билетов больше нет, поэтому артист анонсирует дополнительный концерт: он выступит в этот же день в 21.30.

Когда: 12 февраля, 21.30

Где:

Сколько: 60−140 рублей (+комиссия)

Купить билет

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на стендап

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Теги: Минск
 
 
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4 января в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на стендап Нурлана Сабурова в Минске....
 
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