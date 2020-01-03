Месть клерка. История убийства 42 человек из-за 69 долларов

Источник материала: Аргументы и факты

37-летняя стюардесса Дебора Нейл вбежала в кабину пилотов с криком: «У нас проблема!» Командир воздушного судна Грегг Линдамуд спросил: «В чем проблема?»

«Я — проблема», — раздался голос за спиной стюардессы. Через несколько секунд Дебора и оба пилота были мертвы…

Крушение

Основными причинами авиакатастроф являются технические отказы, тяжелые погодные условия и ошибки пилотов. Порой самолеты губят террористы, преследующие политические цели. Но трагедия, произошедшая 7 декабря 1987 года в Калифорнии, к политике не имела отношения. Десятки людей погибли из-за человека, обуреваемого жаждой мести.

Авиалайнер BAe 146-200A авиакомпании Pacific Southwest Airlines (PSA), летевший рейсом PSA 1771 по маршруту Лос-Анджелес — Сан-Франциско, разбился через 16 минут после вылета из аэропорта. Самолет врезался в землю на огромной скорости — 1240 км в час. Выжить у находившихся на борту 38 пассажиров и пяти членов экипажа не было никаких шансов. Останки большинства погибших были настолько повреждены, что не было возможности их опознать.

Но что послужило причиной стремительного падения? Летчики о неисправностях не докладывали, первые минуты полета проходили нормально. Эксперты определили, что лайнер оставался целым до столкновения с землей, а значит, версия о взрыве на борту отпадает.

«Я попросил у тебя снисхождения для моей семьи, помнишь?»

После двух дней поисков на месте крушения один из экспертов обратил внимание на гигиенический пакет, на котором виднелась надпись. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это записка: «Привет, Рэй. Думаю, в том, что всё заканчивается именно этим, есть некая ирония. Я попросил у тебя снисхождения для моей семьи, помнишь? Я его не получил. И ты не получишь!»

Вскоре был обнаружен револьвер Smith & Wesson Model 29. В его барабане оказались шесть отстрелянных гильз от боеприпаса .44 Magnum. Этим патроном высокой убойной мощности удачливые охотники убивали даже африканских буйволов.

Человека, который стрелял, определили довольно быстро — кусочек его пальца застрял в искореженном револьвере. Стрелком оказался 35-летний Дэвид А. Бёрк, бывший сотрудник авиакомпании USAir. Записка, адресованная Рэю, как удалось установить экспертам, тоже была написана им.

Серьезные подозрения и мелкая кража

Дэвид Берк родился в 1952 году в Великобритании в семье иммигрантов с Ямайки. Позднее семейство переехало в Соединенные Штаты.

Берк работал агентом по продаже билетов в компании USAir (являвшейся «материнской» для авиакомпании PSA). Он трудился в офисе компании в Рочестере, когда его заподозрили в причастности к контрабанде наркотиков. Обвинения в отношении Берка не выдвигали, поскольку прямых доказательств в отношении него не нашлось. Сотрудника перевели в Лос-Анджелес, надеясь тем самым закрыть всю эту историю.

Но и на новом месте Дэвид оказался замешан в нехорошей истории. Его заподозрили в мелкой краже на сумму 69 долларов. Возможно, на это бы закрыли глаза, если бы не предыдущие подозрения в контрабанде.

Рэймонд Ф. Томсон, являвшийся начальником Берка в Лос-Анджелесе, уволил его, несмотря на все мольбы и просьбы.

Дэвид Берк никогда не был женат, но при этом у него было семеро детей от разных женщин. Подруги мужчины в один голос утверждали, что он вспыльчив и склонен к насилию.

Уволив Берка, начальство забыло изъять у него служебный жетон, позволявший без досмотра проходить на летное поле и совершать перелеты на служебных рейсах. Уязвленный сотрудник решил этим воспользоваться.

Шесть выстрелов и пике

Через знакомых он раздобыл револьвер, который сумел успешно пронести 7 декабря на борт рейса 1771.

В самолете было много сотрудников авиакомпаний PSA и USAir, и Берка это вполне устраивало.

Через 14 минут после взлета он начал действовать. Неизвестно, успел ли Рэй Томпсон прочитать адресованную ему записку, но первым Берк расправился с бывшим начальником, выпустив в сидящего мужчину две пули.

Стюардесса Дебора Нейл бросилась в кабину, чтобы предупредить пилотов, но шедший за ней Берк застрелил и женщину, и летчиков. После этого убийца ввел лайнер в отвесное пикирование.

Шеф-пилот авиакомпании PSA Джон Конте, летевший этим рейсом в качестве пассажира, бросился к кабине, надеясь взять самолет под контроль. Но его жизнь оборвал очередной выстрел Берка.

Затем мститель сел на пол, не выпуская револьвер из рук, и оставался в таком положении вплоть до гибели самолета.

Меры приняты

По итогам расследования трагедии рейса 1771 в США изменили ряд законов. Отныне все члены экипажа, а также представители авиакомпаний должны были проходить обязательный предполетный досмотр, как и все другие пассажиры. Кроме того, с того момента у уволенных сотрудников авиакомпаний стали отбирать все рабочие пропуска и жетоны сразу после решения о разрыве трудового соглашения.

Мрачных историй, подобных этой, в мировой авиации, к счастью, не так уж много. Но службы безопасности с каждым годом все жестче подходят к проверке персонала — ведь один не выявленный вовремя безумец способен погубить сотни человеческих жизней.