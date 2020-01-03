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Положительные эмоции и сладкие подарки

04.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Благотворительная республиканская акция "Наши дети" стартовала 9 декабря. Ее цель - привлечь внимание общественности к проблемам детства, оказать помощь наименее защищенным категориям детей, нуждающихся в особой заботе и внимании.

Положительные эмоции и сладкие подарки

Традиционно, уже на протяжении многих лет, в акции участвует и военный комиссариат Ивьевского района. Его работники во главе с военным комиссаром 20 декабря посетили Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Ивье. Вместе с детьми Дедушка Мороз, Снегурочка и Мышата читали стихотворения, водили хороводы, зажигали елочку, пели песни. Новогодние герои подарили детям хорошее настроение и массу позитивных эмоций. В рамках акции "Наши дети" от коллектива военного комиссариата был вручен подарок.
В преддверии праздников 24 декабря представители военного комиссариата приехали домой к детям-инвалидам, чтобы поздравить их с праздниками, подарить им хорошее настроение, положительные эмоции и сладкие подарки.
Хочется пожелать всем ребятам, их родителям, педагогам праздничного настроения, крепкого здоровья, побольше улыбок, новых увлекательных и незабываемых встреч.

Л. Макуцевич,
ведущий специалист по СЗ и ПО.

 
 
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Благотворительная республиканская акция "Наши дети" стартовала 9 декабря. Ее цель - привлечь внимание общественности к проблемам детства, оказать помощь...
 
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