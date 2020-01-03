«Белнефтехим» прорабатывает новые контракты на поставку нефти из России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В «Белнефтехиме» подтвердили информацию о том, что поставки нефти из России приостановлены. Заводы по переработке нефтесырья в Новополоцке и Мозыре снизили загрузку до технологического минимума. Сейчас идет работа над заключением новых контрактов на поставку сырья, передает телеканал «МИР 24».

«Мы продолжаем переговорный процесс с российскими компаниями в плане заключения контрактов на поставку нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. В настоящее время контракты не заключены. Вместе с тем наши заводы работают в штатном режиме. Принятые меры по оптимизации загрузки НПЗ позволили увеличить накопление ресурсов. Так что имеющиеся запасы топлива позволяют в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка в моторном топливе и других нефтепродуктах», – отметил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков.

Сегодня цена российской нефти для Беларуси составляет 83% от мировой цены. Президент республики Александр Лукашенко в канун Нового года провел совещание с руководством нефтехимического комплекса. Глава государства поручил как можно скорее завершить переговоры с Россией и заключить контракты на поставку нефти в страну.

Также Лукашенко дал указание обеспечить поставку нефти из альтернативных источников.