Белнефтехим остановил экспорт: дефицита топлива на внутреннем рынке не будет

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«Поэтому поводов для беспокойства в отношении возможного дефицита на внутреннем рынке мы не видим», - сказал Андрей Бунаков, передает БЕЛТА.

Он сообщил, что запасов достаточно, чтобы обеспечить внутренний рынок в январе и в последующий период. Определенный объем нефти добывают в Беларуси, а также есть госрезерв, технологическая нефть ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

«Все это в комплексе позволит нам работать на внутреннем рынке без каких-либо потрясений», - заверил зампред «Белнефтехима».

Приостановлен экспорт нефтепродуктов

Приоритетом для «Белнефтехима» является внутренний рынок. Поэтому был временно приостановлен экспорт нефтепродуктов. Нобелорусская сторона выполнит все договоренности по экспорту .

«Есть определенный лаг по времени исполнения своих обязательств. При решении вопросов по договорному процессу наши партнеры не пострадают. Меры, которые мы принимаем, позволят выполнять обязательства», - заверил Андрей Бунаков.

Переговоры продолжаются

Переговорный процесс по поставкам нефти в Беларусь продолжается.

«Мы продолжаем переговорный процесс с российскими компаниями по заключению контрактов на поставку нефти для отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Однако в настоящее время контракты на поставку нефти не заключены и сложившаяся ситуация - не лучший этап в экономическом сотрудничестве с российскими партнерами, особенно на фоне реализации очередного этапа налогового маневра в РФ», - сказал зампред «Белнефтехима».

Сегодня цена российской нефти для Беларуси составляет 83% от мировой цены. «Безусловно, это негативно отражается на диспаритете цен на моторное топливо на внутренних рынках Беларуси и России с учетом компенсации, которую РФ предоставляет своим НПЗ», - отметил Андрей Бунаков.