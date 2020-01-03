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Белнефтехим остановил экспорт: дефицита топлива на внутреннем рынке не будет
Источник материала: Myfin
«Поэтому поводов для беспокойства в отношении возможного дефицита на внутреннем рынке мы не видим», - сказал Андрей Бунаков, передает БЕЛТА.
Он сообщил, что запасов достаточно, чтобы обеспечить внутренний рынок в январе и в последующий период. Определенный объем
«Все это в комплексе позволит нам работать на внутреннем рынке без каких-либо потрясений», - заверил зампред «Белнефтехима».
Приостановлен экспорт нефтепродуктов
Приоритетом для «Белнефтехима» является внутренний рынок. Поэтому был временно приостановлен экспорт нефтепродуктов. Нобелорусская сторона выполнит все договоренности по
«Есть определенный лаг по времени исполнения своих обязательств. При решении вопросов по договорному процессу наши партнеры не пострадают. Меры, которые мы принимаем, позволят выполнять обязательства», - заверил Андрей Бунаков.
Переговоры продолжаются
Переговорный процесс по поставкам нефти в Беларусь продолжается.
«Мы продолжаем переговорный процесс с российскими компаниями по заключению контрактов на поставку нефти для отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Однако в настоящее время контракты на поставку нефти не заключены и сложившаяся ситуация - не лучший этап в экономическом сотрудничестве с российскими партнерами, особенно на фоне реализации очередного этапа налогового маневра в РФ», - сказал зампред «Белнефтехима».
Сегодня цена российской нефти для Беларуси составляет 83% от мировой цены. «Безусловно, это негативно отражается на диспаритете цен на моторное топливо на внутренних рынках Беларуси и России с учетом компенсации, которую РФ предоставляет своим НПЗ», - отметил Андрей Бунаков.
Источник: Myfin.by
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