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Сколько будут действовать старые талоны и можно ли их обменять на новые

04.01.2020 11:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске подорожал проезд с 26 декабря — на 5 копеек. А что делать со старыми талонами? Можно ли их пробивать или обменять на новые с доплатой? Узнали в «Минсктрансе».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— А старые талоны за 60 копеек еще можно компостировать? Осталось пять штук! — уточняет читательница TUT.BY Наталья.

Действительно, с 26 декабря в Минске подорожал проезд, а до этого стоимость талонов в столице не поднималась больше двух лет. Самое время напомнить, как поступать с неизрасходованными талонами.

Сейчас стандартный билет на наземный транспорт стоит 65 копеек (до подорожания — 60 копеек), экспрессный тариф — 80 копеек (раньше — 75 копеек), обычный талон при покупке у водителя — 70 копеек (раньше — 65 копеек).

На сайте «Минсктранса» в разделе «часто задаваемые вопросы» есть актуальное разъяснение, что делать со старыми талонами. Там много интересного.

Сколько будут действовать старые талоны?

Еще три недели. Билеты на одну поездку по тарифам 60 и 75 копеек действительны тридцать суток со дня, когда решение о повышении стоимости проезда вступило в силу. То есть с 26 декабря 2019-го по 24 января 2020-го (включительно).


Фото: TUT.BY

А можно обменять старые на новые?

Можно. Неиспользованные билеты на одну поездку по 60 и 75 копеек обменяют на новые, если вы доплатите разницу в тарифе. Сделать это можно только в киосках и кассах филиала «Агентство «Минсктранс». И не только до 24 января, но и вообще на протяжении всего времени действия нового тарифа.

А что с талонами, купленными у водителей?

Они еще могут послужить. Талоны у водителей стоят дороже стандартных. До повышения стоимости проезда водитель в обычном наземном транспорте продавал билет по 65 копеек, в экспрессном — по 80 копеек. Вот этими талонами можно и сейчас оплачивать проезд — в том транспорте, где тариф совпадает с нынешним. Это право остается у пассажиров на протяжении всего периода действия нового тарифа.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске подорожал проезд с 26 декабря - на 5 копеек. А что делать со старыми талонами? Можно ли их пробивать или обменять на новые с доплатой? Узнали в «Минсктрансе».
 
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