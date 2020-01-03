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В Беларуси новые правила: наконец-то снизились пошлины на посылки из-за рубежа

04.01.2020 11:36 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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С 1 января 2020 года в Беларуси — дивный новый мир. Если вы, увлеченно справляя праздники, все пропустили, напомним: с начала года в Беларуси наконец снизилась пошлина за превышение лимитов на посылки из-за границы. Четвертый день мы живем в стране, где заказывать товары из-за рубежа все так же больно, но уже чуть меньше, чем раньше.

Вообще, государство, вводя лимиты и пошлины на посылки, уверяло, что такая инициатива — это забота о беларуском рынке от дешевого импортного товара из Китая, Америки и других стран, не входящих в ЕАЭС, пишет «Спутник».

Теперь же власти, очевидно, подуспокоились: лимиты беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях снижена до 200 евро и 31 килограмма в месяц. Иными словами, за один месяц вы можете получить около девяти посылок, если представить, что в каждой из них — товары на сумму до 22 евро.

Отдельные пункты правил остались прежними: как уже ясно, за одно отправление суммой в 22 евро и массой до десяти килограммов платить пошлину все так же не приедется. Но вот если посылка дороже 22 евро и тяжелее десяти килограммов, то за превышение норм пошлина составит уже не привычные 30%, а 15%, но не меньше двух евро за килограмм лишнего веса.

Снижение пошлины предусмотрено решением Евразийской экономической комиссии по поэтапному сокращению норм. А лимиты по беспошлинному ввозу «бандеролей», которые собираются ввести в ЕАЭС, в Беларуси уже действуют.

 
 
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С 1 января 2020 года в Беларуси — дивный новый мир. Если вы, увлеченно справляя праздники, все пропустили, напомним: с начала года в Беларуси наконец снизилась пошлина...
 
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