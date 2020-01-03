«Каляды», органная музыка и немного спорта. Куда сходить в выходные в Могилеве

Источник материала: Tut.by

Уже ждете эти рождественские мини-каникулы? Мы — да! Впереди — три выходных дня, и у нас есть варианты, как их провести.

5 января, воскресенье



Фото: offside.by

Что: районный культурно-спортивный праздник

Где: стадион «Торпедо»

Когда: 12.00−16.00

Сколько: бесплатно

В программе — песни, танцы, конкурсы. Будет работать выездная торговля.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Что: концерт органной музыки

Где: католический костел Успения Девы Марии и Святого Станислава

Когда: 16.00

Сколько: 7 рублей

В могилевском костеле продолжаются концерты органной музыки. В этот раз выступит органный дуэт из Минска — Юрий Габрусь и Варвара Царюк. Они исполнят произведения Станислава Монюшко, Адольфа Гессе, Иоганна Баха, Марселя Дюпре, Людвига Ван Бетховена, Евгения Глебова и др.

7 января, вторник



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Что: праздник «Каляды» и городской конкурс «Зимний пикник»

Где: Печерский лесопарк

Когда: 12.00−16.00

Сколько: бесплатно

Традиционные рождественские гулянья в Печерском лесопарке пройдут и в этом году. Будут ярмарка, продажа еды и напитков, конкурсы, концерт.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Что: театрализованное представление «Пайшла Каляда калядуючы»

Где: площадь Звезд

Когда: 12.00−16.00

Сколько: бесплатно

Гулянья в центре города также будут посвящены Рождеству и белорусским традициям. Будут песни, танцы, конкурсы.

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