|
«Каляды», органная музыка и немного спорта. Куда сходить в выходные в Могилеве
Источник материала: Tut.by
Уже ждете эти рождественские мини-каникулы? Мы — да! Впереди — три выходных дня, и у нас есть варианты, как их провести.
5 января, воскресенье
Что: районный культурно-спортивный праздник
Где: стадион «Торпедо»
Когда: 12.00−16.00
Сколько: бесплатно
В программе — песни, танцы, конкурсы. Будет работать выездная торговля.
Где: католический костел Успения Девы Марии и Святого Станислава
Когда: 16.00
Сколько: 7 рублей
В могилевском костеле продолжаются концерты органной музыки. В этот раз выступит органный дуэт из Минска — Юрий Габрусь и Варвара Царюк. Они исполнят произведения Станислава Монюшко, Адольфа Гессе, Иоганна Баха, Марселя Дюпре, Людвига Ван Бетховена, Евгения Глебова и др.
7 января, вторник
Что: праздник «Каляды» и городской конкурс «Зимний пикник»
Где: Печерский лесопарк
Когда: 12.00−16.00
Сколько: бесплатно
Традиционные рождественские гулянья в Печерском лесопарке пройдут и в этом году. Будут ярмарка, продажа еды и напитков, конкурсы, концерт.
Что: театрализованное представление «Пайшла Каляда калядуючы»
Где: площадь Звезд
Когда: 12.00−16.00
Сколько: бесплатно
Гулянья в центре города также будут посвящены Рождеству и белорусским традициям. Будут песни, танцы, конкурсы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы знаем, как вы можете провести эти три выходных дня.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)