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«Прямую телефонную линию» и прием граждан проведет Людмила Жолнерчик

04.01.2020 11:52 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Барановичскому сельскому избирательному округу № 7

Людмила Николаевна Жолнерчик

10 января 2020 года с 11.00 до 12.00 по телефону 2-29-90 проведет «прямую телефонную линию», с 12.00 до 13.00 — прием граждан и представителей юридических лиц в Ганцевичском райисполкоме по адресу: г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 1, каб. 124.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8-0163-42-47-41.

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Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Барановичскому сельскому избирательному округу № 7 Людмила Николаевна Жолнерчик 10...
 
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