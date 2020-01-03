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Крытый футбольный манеж появится в Жодино

04.01.2020 11:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководитель жодинского “Торпедо-БелАЗ» Петр Пархомчик на предновогодней встрече с болельщиками команды рассказал, что, в частности, на стадионе клуба появится манеж. Он будет построен на месте искусственного поля, но пока там ведутся лишь проектные работы.

А вот на базе автозаводцев недавно был введен в эксплуатацию жилой корпус, а заодно продолжается строительство медико-восстановительного центра. 

Напомним, что ранее такие манежи уже появились в Минске, Могилеве, Гродно и Бресте. В 2014 году в Пинске футбольный манеж за собственные деньги построил генеральный директор группы компаний «Алми» Александр Зарибко.

Скоро войдет в эксплуатацию сооружение в «Гомеле». Также председатель АБФФ Владимир Базанов сообщил, что ведется работа по возведению манежа в Витебске.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Руководитель жодинского “Торпедо-БелАЗ» Петр Пархомчик на предновогодней встрече с болельщиками команды рассказал, что, в частности, на стадионе клуба появится...
 
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