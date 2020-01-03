Беларусь и Латвия организуют в 2021 году один из лучших чемпионатов мира по хоккею — Александр Лукашенко

Источник материала: Вороновская газета

Президент также выразил благодарность руководителю IIHF за поддержку белорусского хоккея

Беларусь и Латвия организуют в 2021 году один из лучших чемпионатов мира по хоккею. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем, передает корреспондент БЕЛТА .

«Я очень благодарен Международной федерации и лично президенту за то, что вы поддержали этот чемпионат мира в Беларуси и Латвии. Вы можете не сомневаться: мы вместе с нашими соседями на достойном уровне проведем этот чемпионат. Это будет один из лучших чемпионатов мира», — сказал Александр Лукашенко.

Президент поблагодарил Рене Фазеля за приезд в Минск на Рождественский международный турнир любителей хоккея. По словам главы государства, эти соревнования в Беларуси продолжат поддерживать, возможно, увеличивая число команд-участниц. «Желающих приехать огромное количество. Но мы пока в силу разных причин ограничиваемся 12 командами. Хотелось бы, чтобы их было больше», — сказал он.

Александр Лукашенко заметил, что хоккеисты заканчивают карьеру уже в 30-35 лет, некоторые играют дольше. За годы, посвященные спорту, они привыкли к аплодисментам и заполненным аренам, добавил он. «В хоккее и других видах спорта мы пришли к тому, чтобы продлить жизнь нашим спортсменам, особенно «игровикам», потому что народ любит игровые виды спорта. Вот такая идея родилась в Беларуси, и мы для этого немало сделали, — рассказал Президент предысторию создания Рождественского турнира. — Цель одна — продлить жизнь спортсменам и популяризировать здоровый образ жизни».

Кроме того, белорусские хоккеисты-любители и бывшие профессиональные спортсмены играют в Ночной хоккейной лиге. Для их тренировок в Минске построили многофункциональный спортивный комплекс «Олимпик-Арена» с двумя хоккейными аренами. «У нас не хватало льда, особенно в Минске, и мы были вынуждены построить две эти площадки. Там сейчас по вечерам играет Ночная хоккейная лига. Таким образом мы для любителей решили проблему льда», — добавил глава государства.

Президент также выразил благодарность руководителю IIHF за поддержку белорусского хоккея. «Мы для хоккея делаем немало, но то, что происходит в белорусском хоккее, удовлетворения (вы прекрасно понимаете) вызывать не может. Но мы дело поправим», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Рене Фазель в свою очередь поделился впечатлениями от вчерашней встречи команды Президента Беларуси со сборной Международной федерации хоккея на Рождественском турнире. Дружина главы государства обыграла соперников со счетом 11:3. «Это было очень здорово. Вы держитесь на льду гораздо лучше, чем я, потому что я упал», — вспомнил он курьезный случай с торжественного вбрасывания. «Это было профессиональное падение — специалисты это заметили», — поддержал шутку глава государства.

«Я рад находиться здесь. Увидеть здесь представителей 20 стран было действительно очень здорово. Это очень важно для спорта», — заявил Рене Фазель. Рождественский международный турнир он назвал одним из крупнейших любительских чемпионатов мира. «Большое спасибо за то, что вы делаете», — добавил президент IIHF.

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