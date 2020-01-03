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«На рожу свою посмотрите». Волочкова ответила критикам ее шпагата

04.01.2020 13:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Анастасия Волочкова резко ответила на критику ее «первого шпагата нового года». Его фото балерина разместила у себя в Instagram.

«Высоко. Первый шпагат нового года. Прежде чем осуждать, задайтесь вопросом, можете ли вы так же» — такой подписью сопроводила Волочкова фото, где она в купальнике делает шпагат на борту яхты.

Подписчики в комментариях отметили, что Волочкова — женщина красивая, но, кроме шпагата, похоже, ничего делать не умеет. Судя по всему, особенно балерину задел комментарий, где ее назвали «старушкой» и поинтересовались, не устала ли она ноги поднимать.

«Я ноги не устану поднимать и в 60. А вы на свою рожу посмотрите», — ответила артистка.

Напомним, накануне Нового года Волочкова порадовала своих поклонников топлес-шпагатом из бани. В комментарии к снимку она также рассказала, как добиться хорошей растяжки.

 
 
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Подписчики в комментариях отметили, что Волочкова - женщина красивая, но, кроме шпагата, похоже, ничего делать не умеет.
 
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