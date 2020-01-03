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Гигантский "цветок-монстр" нашли в джунглях Индонезии

04.01.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ученые из Центра охраны природных ресурсов Западной Суматры нашли в джунглях Индонезии огромный "цветок-монстр", передает CNN.


Фото CNN

Известно, что диаметр растения превышает 111 сантиметров, что делает его самым большим образцом в мире. "Цветок-монстр" вырос на том же месте, где в 2017 году было обнаружено растение, которому принадлежит предыдущий рекорд. Новый цветок стал на 10 сантиметров больше предшественника.

Растение под названием Раффлезия растет в джунглях и не имеет корней или листьев. Ученые относят его к паразитам, который питается, высасывая полезные вещества и воду из растений неподалеку. Помимо всего прочего, "цветок-монстр" имеет неприятный запах, который похож на гнилое мясо, пишет belta.by
 
 
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Ученые из Центра охраны природных ресурсов Западной Суматры нашли в джунглях Индонезии огромный "цветок-монстр", передает CNN.
 
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