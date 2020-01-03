Урок добра и милосердия

Источник материала: Ивьевский край

Жизнь - это череда встреч и расставаний, событий, из которых она, жизнь, собственно, и состоит. Очень важно сохранить огонь души, который нам был дарован однажды свыше.









20 декабря 2019 года, с трепетным чувством учащиеся Ивьевской средней школы поздравили с праздниками одиноких людей в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста в д. Лукашино.

Ребята с большим энтузиазмом готовили концертную программу "Здравствуй, здравствуй, Новый год!" и порадовали всех присутствующих стихами, музыкальными номерами и памятными открытками. Концерт пришелся зрителям по душе, некоторые даже пританцовывали и прихлопывали в такт музыке. Искорки добра, заботы и милосердия сделали свое дело - об этом свидетельствовали слезы радости на глазах взрослых и детей.

А. Громова,

педагог-организатор Ивьевской СШ.