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Урок добра и милосердия

04.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Жизнь - это череда встреч и расставаний, событий, из которых она, жизнь, собственно, и состоит. Очень важно сохранить огонь души, который нам был дарован однажды свыше.

Урок добра и милосердия

Урок добра и милосердия

20 декабря 2019 года, с трепетным чувством учащиеся Ивьевской средней школы поздравили с праздниками одиноких людей в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста в д. Лукашино.
Ребята с большим энтузиазмом готовили концертную программу "Здравствуй, здравствуй, Новый год!" и порадовали всех присутствующих стихами, музыкальными номерами и памятными открытками. Концерт пришелся зрителям по душе, некоторые даже пританцовывали и прихлопывали в такт музыке. Искорки добра, заботы и милосердия сделали свое дело - об этом свидетельствовали слезы радости на глазах взрослых и детей.

А. Громова,
педагог-организатор Ивьевской СШ.

 
 
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Жизнь - это череда встреч и расставаний, событий, из которых она, жизнь, собственно, и состоит. Очень важно сохранить огонь души, который нам был дарован однажды...
 
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