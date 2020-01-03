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Бакай перешел в брестское «Динамо»
Источник материала: Партизан
Полузащитник Элис Бакай стал игроком брестского «Динамо». Футболист подписал контракт на два года,
С 2018 года 32-летний игрок защищал цвета солигорского «Шахтера».
В составе «горянков» албанец провел 49 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 19 голевых передач, а также выиграл Кубок Беларуси-2019.
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Полузащитник Элис Бакай стал игроком брестского «Динамо». Футболист подписал контракт на два года, информирует пресс-служба клуба.
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