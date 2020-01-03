﻿ В Беларуси районов с напряженной ситуацией на рынке труда стало почти вдвое меньше. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси районов с напряженной ситуацией на рынке труда стало почти вдвое меньше

04.01.2020 13:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Правительство определило список территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2020 год. Такая информация содержится в постановлении Совета Министров от 27 декабря 2019 года № 921, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Если сравнивать с прошлым годом, количество районов с напряженной ситуацией на рынке труда сократилось почти вдвое — было 53, а стало всего 29.

 

В лидерах по количеству проблемных территорий по-прежнему Минская и Витебская области. Там в прошлом году проблемы были в 15 районах, а в этом в 9.

В Могилевской области в перечень снова угодил и один город — Бобруйск.

Ранее начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун пояснял, что для оценки ситуации на рынке труда районы оцениваются по многим критериям. Учитывается и уровень зарегистрированной безработицы, и число безработных, которые ищут работу больше 12 месяцев, и доля работников организаций, которые работали в режиме вынужденной неполной занятости, в среднемесячной численности работников. Определяющими моментами является и отношение численности безработных к количеству вакансий в районе, и отношение числа принятых работников к числу уволенных.

— Оценки суммируются и делятся на количество пунктов. Районы и города с самыми высокими показателями и оказываются в итоговом списке территорий с напряженной ситуацией на рынке труда, — пояснял Олег Токун.

Создание списка территорий с напряженной ситуацией на рынке труда предусмотрено обновленной версией документа по не занятым в экономике — декретом № 1.

В Минтруда, рассказывая ранее про декрет № 1, поясняли, что правительство ежегодно будет определять территории с напряженной ситуацией на рынке труда. На программу по занятости населения в таких регионах будут направлять дополнительные средства из госбюджета.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство утвердило список проблемных территорий с точки зрения напряженности на рынке труда на 2020 год.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кубинцы в первые дни нового года пытались перейти границу. Их задержали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика