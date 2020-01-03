В Беларуси районов с напряженной ситуацией на рынке труда стало почти вдвое меньше

Источник материала: Tut.by

Правительство определило список территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2020 год. Такая информация содержится в постановлении Совета Министров от 27 декабря 2019 года № 921, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Если сравнивать с прошлым годом, количество районов с напряженной ситуацией на рынке труда сократилось почти вдвое — было 53, а стало всего 29.

В лидерах по количеству проблемных территорий по-прежнему Минская и Витебская области. Там в прошлом году проблемы были в 15 районах, а в этом в 9.

В Могилевской области в перечень снова угодил и один город — Бобруйск.

Ранее начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун пояснял , что для оценки ситуации на рынке труда районы оцениваются по многим критериям. Учитывается и уровень зарегистрированной безработицы, и число безработных, которые ищут работу больше 12 месяцев, и доля работников организаций, которые работали в режиме вынужденной неполной занятости, в среднемесячной численности работников. Определяющими моментами является и отношение численности безработных к количеству вакансий в районе, и отношение числа принятых работников к числу уволенных.

— Оценки суммируются и делятся на количество пунктов. Районы и города с самыми высокими показателями и оказываются в итоговом списке территорий с напряженной ситуацией на рынке труда, — пояснял Олег Токун.

Создание списка территорий с напряженной ситуацией на рынке труда предусмотрено обновленной версией документа по не занятым в экономике — декретом № 1.

В Минтруда, рассказывая ранее про декрет № 1, поясняли, что правительство ежегодно будет определять территории с напряженной ситуацией на рынке труда. На программу по занятости населения в таких регионах будут направлять дополнительные средства из госбюджета.