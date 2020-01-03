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В Беларуси районов с напряженной ситуацией на рынке труда стало почти вдвое меньше
Источник материала: Tut.by
Правительство определило список территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2020 год. Такая информация содержится в постановлении Совета Министров от 27 декабря 2019 года № 921, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Если сравнивать с прошлым годом, количество районов с напряженной ситуацией на рынке труда сократилось почти вдвое — было 53, а стало всего 29.
В лидерах по количеству проблемных территорий по-прежнему Минская и Витебская области. Там в прошлом году проблемы были в 15 районах, а в этом в 9.
В Могилевской области в перечень снова угодил и один город — Бобруйск.
Ранее начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун
— Оценки суммируются и делятся на количество пунктов. Районы и города с самыми высокими показателями и оказываются в итоговом списке территорий с напряженной ситуацией на рынке труда, — пояснял Олег Токун.
Создание списка территорий с напряженной ситуацией на рынке труда предусмотрено обновленной версией документа по не занятым в экономике — декретом № 1.
В Минтруда, рассказывая ранее про декрет № 1, поясняли, что правительство ежегодно будет определять территории с напряженной ситуацией на рынке труда. На программу по занятости населения в таких регионах будут направлять дополнительные средства из госбюджета.
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Правительство утвердило список проблемных территорий с точки зрения напряженности на рынке труда на 2020 год.
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