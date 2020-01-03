Тело пропавшего в ноябре 39-летнего мужчины нашли в Западной Двине

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Шумилинском районе обнаружили тело мужчины, который пропал в Витебске полтора месяца назад.

По информации УВД Витебского облисполкома, 39-летний житель Витебска Елисеев Н.Н. пропал в ночь с 16 на 17 ноября.

Его тело было найдено в Западной Двине третьего января около д. Полтево. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.