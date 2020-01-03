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Тело пропавшего в ноябре 39-летнего мужчины нашли в Западной Двине
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Шумилинском районе обнаружили тело мужчины, который пропал в Витебске полтора месяца назад.
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Его тело было найдено в Западной Двине третьего января около д. Полтево. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.
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Новости Беларуси. В Шумилинском районе обнаружили тело мужчины, который пропал в Витебске полтора месяца назад. По информации УВД Витебского облисполкома,...
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