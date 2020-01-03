|
Литва готова помочь: соседи могут перевозить в Беларусь до 3 млн тонн нефти
Источник материала: Партизан
На то, чтобы запустить проект, может понадобиться до двух недель
Клайпедский морской порт. Фото из открытого доступа
Как
"Те 18 млн тонн, которые в год для своих нужд импортирует Беларусь, мы перевезти не смогли бы. Возможности Литвы составляют около 3 млн тонн", - сказал он.
В цепочке приема нефти морем и перевозки в соседнюю Беларусь были бы задействованы госпредприятие Klaipedos nafta с терминалом по приему сырья и Клайпедский морской порт. "Мы готовы участвовать в этом процессе, но решение предстоит принять белорусской стороне", - отметил Лазаускас.
По его оценке, на то, чтобы запустить проект, понадобится одна-две недели. "Партнер должен прислать заявку, вагоны. Пока этого нет", - сказал руководитель LG Cargo.
Как ТАСС в пятницу сообщили в концерне "Белнефтехим", Россия остановила поставки нефти в Беларусь, два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На то, чтобы запустить проект, может понадобиться до двух недель
|
Свежие газеты
Архив (Разное)