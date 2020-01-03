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Кубинцы в первые дни нового года пытались перейти границу. Их задержали
04.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На этот раз новогоднее путешествие стало неудачным для 9 граждан Кубы, которые были задержаны 3 января в районе н.п. Польные Богатыри Гродненского района.
Девять граждан острова Свободы еще
Желание оказаться в Чехии было столь велико, что кубинцы после нескольких дней размышлений решились нарушить государственную границу. Взяв 3 января такси и указав водителю направление, иностранцы отправились в сторону Польши. К нарушению закона мужчины подошли основательно: приобрели теплые вещи, продукты и в смартфонах проложили маршруты, однако завершить задуманное им не позволили гродненские пограничники.
Задержанные помещены в ИВС Гродненской погрангруппы. В отношении иностранцев начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима. Им грозит депортация с запретом въезда в Беларусь до 5 лет.
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На этот раз новогоднее путешествие стало неудачным для 9 граждан Кубы, которые были задержаны 3 января в районе н.п. Польные Богатыри Гродненского района. Девять...
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