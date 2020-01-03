ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кубинцы в первые дни нового года пытались перейти границу. Их задержали

04.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Кубинцы в первые дни нового года пытались перейти границу. Их задержали

На этот раз новогоднее путешествие стало неудачным для 9 граждан Кубы, которые были задержаны 3 января в районе н.п. Польные Богатыри Гродненского района.

Девять граждан острова Свободы еще в прошлом месяце встретились в Москве и решили отправиться за счастливой жизнью в страны Евросоюза. 30 декабря иностранцы пытались законно пересечь границу в одном из международных пунктов пропуска, но из-за отсутствия виз польские пограничники их не пропустили.

Желание оказаться в Чехии было столь велико, что кубинцы после нескольких дней размышлений решились нарушить государственную границу. Взяв 3 января такси и указав водителю направление, иностранцы отправились в сторону Польши. К нарушению закона мужчины подошли основательно: приобрели теплые вещи, продукты и в смартфонах проложили маршруты, однако завершить задуманное им не позволили гродненские пограничники.

Задержанные помещены в ИВС Гродненской погрангруппы. В отношении иностранцев начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима. Им грозит депортация с запретом въезда в Беларусь до 5 лет.

Государственный пограничный комитет Беларуси
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этот раз новогоднее путешествие стало неудачным для 9 граждан Кубы, которые были задержаны 3 января в районе н.п. Польные Богатыри Гродненского района. Девять...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гигантский "цветок-монстр" нашли в джунглях Индонезии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика