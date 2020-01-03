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В Минске задержали жителя Бобруйска с крупной партией психотропов

04.01.2020 12:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В лесополосе на территории Минска задержали 25-летнего жителя Бобруйска, у которого обнаружили около 200 г особо опасных наркотических веществ, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД.

Экспертиза показала, что найденные у закладчика вещества представляют собой альфа-PVP (общий вес около 100 г) и мефедрон в таком же объеме.

Выяснилось, что молодой человек занимался закладками психотропов на территории Бобруйска и Солигорска, а опасные вещества покупал в интернет-магазине. Криминальным бизнесом бобруйчанин занимался около 3 месяцев. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

Правовую оценку действиям жителя Бобруйска дадут следователи. Столичные оперативники работают над установлением канала поставки запрещенных веществ на территорию Беларуси.

Справочно

Альфа-PVP — тяжелый синтетический наркотик, стимулирующий центральную нервную систему и изменяющий физическое и психологическое состояние человека. Психологическая и физическая зависимость наступает уже после первого применения.

Мефедрон — особо опасное наркотическое вещество, употребление которого приводит к быстрому привыканию, нарушению мышления, памяти, внимания, психологическим и физиологическим проблемам.
 
Теги: Минск
 
 
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В лесополосе на территории Минска задержали 25-летнего жителя Бобруйска, у которого обнаружили около 200 г особо опасных наркотических...
 
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