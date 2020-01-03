Смотрите, как соцсети шутят о прекращении поставок нефти из России

Источник материала: Tut.by

С 1 января в страну прекратились поставки нефти из России, белорусские нефтяники проводят переговоры об их возобновлении с российскими компаниями. Запасов сырья хватит еще на две-три недели, но некоторые пользователи соцсетей заранее начали волноваться о доступности автомобильного топлива. А другие восприняли это как повод для шуток.

3 января: шутки про бензин.

13 января: продам бензин. 1 литр по 5 рублей.

30 января: обменяю 300 мл бенза на 3-комнатную квартиру в Dana Holdings. — Maxim Pushkin (@mc_maxim) January 3, 2020

GIVE BELARUS OIL AGAIN — SSnow™ (@AlexSnegg) January 3, 2020

тот случай, когда на новый год надо было закупать бензин вместо майонеза https://t.co/FxOMcQyVPr — Медовый гомофобик (@mojo_fm) January 3, 2020