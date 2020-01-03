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Смотрите, как соцсети шутят о прекращении поставок нефти из России

04.01.2020 12:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 января в страну прекратились поставки нефти из России, белорусские нефтяники проводят переговоры об их возобновлении с российскими компаниями. Запасов сырья хватит еще на две-три недели, но некоторые пользователи соцсетей заранее начали волноваться о доступности автомобильного топлива. А другие восприняли это как повод для шуток.

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