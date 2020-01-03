Смотрите, как соцсети шутят о прекращении поставок нефти из России

С 1 января в страну прекратились поставки нефти из России, белорусские нефтяники проводят переговоры об их возобновлении с российскими компаниями. Запасов сырья хватит еще на две-три недели, но некоторые пользователи соцсетей заранее начали волноваться о доступности автомобильного топлива. А другие восприняли это как повод для шуток.
3 января: шутки про бензин.
13 января: продам бензин. 1 литр по 5 рублей.
30 января: обменяю 300 мл бенза на 3-комнатную квартиру в Dana Holdings.
сосед в МИД работает, говорит, что с сегодняшнего утра остановлены поставки белорусской сметаны, масла, творога, сырков глазированных, кефира и молока в РФ. в Москве толпы людей в панике громят магазины и выносят остатки ящиками, курс уже ₽183 за $ 1 и продолжает расти