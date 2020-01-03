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Эффективность госсектора и борьба с внешними шоками — какие задачи Лукашенко поставил новому министру экономики

04.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Эффективность госсектора и борьба с внешними шоками — какие задачи Лукашенко поставил новому министру экономики
Александр Червяков и Александр Лукашенко

 Перед Министерством экономики поставлено несколько ключевых задач: это работа с кадрами, повышение качества работы госсектора и борьба с внешними шоками. Об этом заявил сегодня журналистам новый министр экономики Александр Червяков, передает корреспондент БЕЛТА.

«Глава государства перед Министерством экономики поставил несколько ключевых задач: это уровень кадров, качество работы госсектора, эффективность работы предприятий на микроуровне и снижение уязвимости нашей экономики от внешних шоков, — рассказал Александр Червяков. — Мы готовы предоставлять различные альтернативные сценарии развития экономики и говорить о тех прогнозах, которые, может быть, кому-то будет и не совсем удобно слышать, но нужно говорить правду».

В министерстве ждут высокой отдачи от модернизации предприятий и различных других секторов экономики, в том числе сферы услуг, отрасли высоких технологий, фарминдустрии и биотехнологий. «Эти направления нам нужно максимально задействовать», — подчеркнул министр. Кроме того, по его мнению, в условиях неопределенности с покупкой энергоресурсов необходимо активно искать альтернативные источники поставки сырья.

«Если мы будем реализовывать все эти направления, думаю, наша экономика будет достаточно устойчивой к внешним шокам. Очень важно задействовать наш человеческий потенциал — это тот ресурс, которые мы не до конца используем», — заявил Александр Червяков. Он также напомнил, что к 2025 году стоит задача достичь уровня ВВП в $100 млрд. «Если максимально задействовать все ресурсы в экономике, эта задача может быть выполнена», — считает министр.-0-

БЕЛТА

 
 
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 Перед Министерством экономики поставлено несколько ключевых задач: это работа с кадрами, повышение качества работы госсектора и борьба с...
 
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