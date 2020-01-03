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В Беларуси прививки против гриппа получили больше 3,8 млн человек

04.01.2020 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

От гриппа привилось 3,8 млн человек — 41% от всех жителей Беларуси

Это больше 41% от всех жителей нашей страны. Такую статистику публикует Минздрав.



Вакцинацией охвачено около 55% детей и 38% взрослых. В настоящее время в Беларуси отмечается низкий уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом, пишет euroradio.fm
К "группе риска" относятся дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет; дети старше 3 лет и взрослые с хроническими заболеваниями и слабым иммунитетом; лица старше 65 лет; беременные женщины. Также в "группе риска" дети, посещающие ясли, детские садики и школы, студенты и учащиеся среднеспециальных учебных заведений, медицинские работники, лица из учреждений с круглосуточным пребыванием, работники сферы обслуживания, транспорта, образования, торговли.


Проведенная в 2018 году вакцинация позволила предупредить более 139 тысяч случаев гриппа и более 177 тысяч случаев острых респираторных инфекций. Прививки предотвратили экономический ущерб в сумму эквивалентную 75,6 млн долларов, сообщает Министерство здравоохранения. 

Кстати, в этом году более 8% от общего количества прививок было сделано за счёт организаций и личных средств граждан.
 
 
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От гриппа привилось 3,8 млн человек — 41% от всех жителей Беларуси
 
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