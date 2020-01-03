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Александр Лукашенко на встрече с главой IIHF обсудил чемпионат мира по хоккею в 2021 году
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь и Латвия организуют один из лучших чемпионатов мира по хоккею в 2021 году. Об этом 4 января заявил Александр Лукашенко на встрече с главой Международной федерации хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча прошла в очень дружеской атмосфере. Рене Фазель поделился своими впечатлениями от вчерашней игры команды Президента Беларуси со сборной Международной федерации хоккея на Рождественском турнире. В частности, свой курьёз, когда во время торжественного вбрасывания он не удержался на льду и упал.
Рене Фазель, глава Международной федерации хоккея:
Рождественский турнир по хоккею на приз Президента Беларуси с каждым годом набирает всё большую популярность. Главное отличие нынешних соревнований в том, что впервые в истории за победу борется и сборная США.
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Новости Беларуси. Беларусь и Латвия организуют один из лучших чемпионатов мира по хоккею в 2021 году. Об этом 4 января заявил Александр Лукашенко на встрече с главой...
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