ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко на встрече с главой IIHF обсудил чемпионат мира по хоккею в 2021 году

04.01.2020 15:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Латвия организуют один из лучших чемпионатов мира по хоккею в 2021 году. Об этом 4 января заявил Александр Лукашенко на встрече с главой Международной федерации хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на встрече с главой IIHF обсудил чемпионат мира по хоккею в 2021 году

Встреча прошла в очень дружеской атмосфере. Рене Фазель поделился своими впечатлениями от вчерашней игры команды Президента Беларуси со сборной Международной федерации хоккея на Рождественском турнире. В частности, свой курьёз, когда во время торжественного вбрасывания он не удержался на льду и упал. 

Александр Лукашенко на встрече с главой IIHF обсудил чемпионат мира по хоккею в 2021 году

Рене Фазель, глава Международной федерации хоккея:
Прежде всего, поздравляю вас с таким замечательным турниром, как Рождественский. Я действительно очень рад находиться здесь и был рад увидеть всех участников. Это очень важно для спорта. Увидеть здесь представителей 20 стран было действительно очень здорово. Это позволяет сказать нам, что это один из крупнейших любительских чемпионатов мира. Большое спасибо за то, что вы делаете, за этот турнир в частности.

Александр Лукашенко подарил клюшку мальчику на Рождественском турнире

Рождественский турнир по хоккею на приз Президента Беларуси с каждым годом набирает всё большую популярность. Главное отличие нынешних соревнований в том, что впервые в истории за победу борется и сборная США.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Рене Фазель
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь и Латвия организуют один из лучших чемпионатов мира по хоккею в 2021 году. Об этом 4 января заявил Александр Лукашенко на встрече с главой...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Новый год с огоньком!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика