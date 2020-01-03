В Новый год с огоньком!

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Представление в Ряснянском СДК собрало более трех сотен человек

До начала новогоднего представления еще час, а в сельский Дом культуры уже начинают подтягиваться первые зрители. В их распоряжении – две оборудованные фотозоны, но юных жителей агрогородка привлекают больше разноцветные шары и яркие сувениры, хотя немало и желающих полакомиться сладкими угощениями: сахарной ватой и поп-корном, которые продают прямо в фойе.

До открытия елки в Рясне ос­таются считанные минуты, а в самом учреждении культуры негде и яблоку упасть. Главное действие вот-вот развернется в холле на втором этаже, где давно заждалась гос­тей лесная красавица. Артис­ты заканчивают наносить грим и впрыгивают в новогодние костюмы… Совсем скоро присутствующие узнают: кто же главные герои праздника?

А пока на импровизированной сцене (весь второй этаж был предоставлен гостям) появляется Дед Мороз. Вернее, западноевропейский его родственник – Санта Клаус. И не один. Непоседливые «дедушки» старательно выводят каждое «па» и многообещающе намекают: без подарков сегодня никто не останется. Следом за участниками образцового ансамбля танца «Непоседы» (руководитель – Лариса Ничипорук, балетмейстер – Наталья Данилюк) появляется Снегурочка (Ничипорук Александра). А рядом с ней – символы уходящего и наступающего года – Хрюша (Алеся Живчук) и Мышонок (Евгения Федорук). Они сразу берут инициативу в свои руки-лапки: нельзя унывать накануне праздников, наоборот – встретить Новый год нужно как можно ярче и громче. И никак уж не обойтись без хороводов, дружных песен и зажигательных танцев! Такой шум пришелся не по душе Вредьме (Валерия Вой­цехович), которая ворвалась на праздник на велосипеде (чем не альтернатива метле?). Тут-то и началось нешуточное противостояние сказочных персонажей. Задания, интерпретированные на лад работников культуры Ряснянского СДК и дополненные интересными «фишками» и сюрпризами, с легкостью выполняли ребята. Юных зрителей нелегко обмануть: изо всех сил старались они прогнать помощницу Вредьмы – Летучую Мышь Клаву (Екатерина Богута), которая внезапно захотела стать внучкой Деда Мороза (Василий Полока).





Впечатлили гостей новогоднего представления шоу-танцы от «Непосед». Сначала ребята высыпали на сцену в кос­тюмах цыплят. А потом удивили зрителей «освежающим» танцем, во время которого на сцену выкатили тележку с … медвежатами-Тимошами, теми самыми, что изображены на всеми любимом мороженом «Тимоша»!

Спустя час у настоящей ели, «ростом» в пять метров, окружили Дедушку Мороза дети. Они с удовольствием читали стихи бородатому Волшебнику и Снегурочке, демонстрировали свои замысловатые наряды и фотографировались с персонажами.





Счастливые лица ребят и бурные аплодисменты родителей стали подтверждением, что новогоднее представление пришлось всем по душе.

– Каждый – и ребенок, и взрослый – в Новый год ждет чудес, интересных событий и, конечно, подарков. Уверена, все это обязательно будет. И будет хороший добрый праздник. Мы приложим для этого все усилия, ведь самое главное наше богатство – это яркие эмоции наших зрителей, – отметила директор Ряснянского СДК Алеся Живчук.

В новой должности она чуть больше недели, но планов на будущие мероприятия – успевай записывать. А успех новогоднего представления – в профессионализме артистов, немалая заслуга здесь дружного и инициативного коллектива СДК во главе с предыдущим директором Ольгой Медведевой и поддержке ОАО «Беловежский» и Беловежского ДК.

Наталия КОВПАНЬКО.

Фото автора.

















































Сплоченный коллектив Ряснянского СДК.