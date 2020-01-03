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Почобут: Достучаться до "населения Интернета"
Источник материала: Партизан
Журналист – о том, как «Пул первого» лепит медиаобраз Лукашенко.
«Телеграм-канал «Пул первого» задумывался в недрах Администрации президента как инструмент модернизации медиаобраза Александра Лукашенко. Как попытка достучаться до «населения Интернета». В Байнете ведь фамилия Лукашенко вызывает прежде всего желчь и сатиру,
И что же предлагает нам «Пул первого»? Каков он этот их «Турбо-Бацька»? —
Короче, что бы ни делали, а и так выходит автомат Калашникова :)
Для примера возьмём вот этот фрагмент про Ленина:
«В Горках, гуляя по парку, Владимир Ильич часто подходил к одному и тому же месту. Высокая ель здесь росла, берёзка, у самой берёзки — кусты. Придёт Владимир Ильич, остановится, подымет голову вверх. Стоит долго-долго. Всё смотрит.
Что же такое там?
Снегири».
А теперь «Пул первого» про Лукашенко:
«Однажды Михаил Захаров подарил Лукашенко коньки... Тогда и решили попробовать поиграть в хоккей, создать команду. Попробовали, получилось! Ну и завертелось! Сегодня Рождественский турнир стартует уже в 16-й раз. А хоккейная дружина президента выигрывала этот любительский чемпионат мира (как его теперь часто называют) 12 раз!»
Лучшей сатирой на вождя всегда являются восхваления от его холопов».
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Журналист – о том, как «Пул первого» лепит медиаобраз Лукашенко.
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