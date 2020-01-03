пишет Салідарнасць. «Телеграм-канал «Пул первого» задумывался в недрах Администрации президента как инструмент модернизации медиаобраза Александра Лукашенко. Как попытка достучаться до «населения Интернета». В Байнете ведь фамилия Лукашенко вызывает прежде всего желчь и сатиру,Салідарнасць.





написал Анджей Почобут . — Честно говоря, учитывая контекст, ожидал какого-то нано-продукта. Однако на выходе получился персонаж, который напоминает Ленина из советских рассказов для детей. И что же предлагает нам «Пул первого»? Каков он этот их «Турбо-Бацька»? —. — Честно говоря, учитывая контекст, ожидал какого-то нано-продукта. Однако на выходе получился персонаж, который напоминает Ленина из советских рассказов для детей.





Короче, что бы ни делали, а и так выходит автомат Калашникова :)





Для примера возьмём вот этот фрагмент про Ленина:





«В Горках, гуляя по парку, Владимир Ильич часто подходил к одному и тому же месту. Высокая ель здесь росла, берёзка, у самой берёзки — кусты. Придёт Владимир Ильич, остановится, подымет голову вверх. Стоит долго-долго. Всё смотрит.













Что же такое там?





Снегири».





А теперь «Пул первого» про Лукашенко:





«Однажды Михаил Захаров подарил Лукашенко коньки... Тогда и решили попробовать поиграть в хоккей, создать команду. Попробовали, получилось! Ну и завертелось! Сегодня Рождественский турнир стартует уже в 16-й раз. А хоккейная дружина президента выигрывала этот любительский чемпионат мира (как его теперь часто называют) 12 раз!»





Лучшей сатирой на вождя всегда являются восхваления от его холопов».



