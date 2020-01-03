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На одном из полигонов Барановичского гарнизона контрактник получил травму руки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Контрактник травмировал руку на одном из полигонов Барановичского гарнизона.
По информации,
Предварительно, это произошло из-за нарушений требований безопасности при обращении с найденным неразорвавшимся боеприпасом.
Контрактнику оказана медицинская помощь. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает. Военнослужащий служит на общевойсковом полигоне по контракту с 2018 года.
Проводится проверка обстоятельств получения травмы.
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Новости Беларуси. Контрактник травмировал руку на одном из полигонов Барановичского гарнизона. По информации, опубликованной на Facebook-странице Натальи Гаврусик...
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