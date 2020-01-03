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На одном из полигонов Барановичского гарнизона контрактник получил травму руки

04.01.2020 14:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Контрактник травмировал руку на одном из полигонов Барановичского гарнизона.  

По информации, опубликованной на Facebook-странице Натальи Гаврусик – официального представителя Министерства обороны Беларуси, на одном из полигонов Барановичского гарнизона военнослужащий контрактной службы получил травму руки.  

Предварительно, это произошло из-за нарушений требований безопасности при обращении с найденным неразорвавшимся боеприпасом.  

Контрактнику оказана медицинская помощь. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает. Военнослужащий служит на общевойсковом полигоне по контракту с 2018 года.  

Проводится проверка обстоятельств получения травмы.  

Люди в материале: Наталья Гаврусик
 
 
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Новости Беларуси. Контрактник травмировал руку на одном из полигонов Барановичского гарнизона.   По информации, опубликованной на Facebook-странице Натальи Гаврусик...
 
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