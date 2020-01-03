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Брестский коллектив «ПараФраз»: «Наша музыка не оставляет равнодушным»

04.01.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В плане творческих достижений минувший год для образцового инструментального ансамбля «ПараФраз» детской музыкальной школы искусств №1 г. Бреста стал знаковым. Во-первых, коллектив Александра Будько отмечен премией и званием дипломанта Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи; во-вторых, ансамбль выпустил свой первый компакт-диск; в-третьих, дал большой сольный концерт в областной филармонии. И это, согласитесь, немало!

Брестский коллектив «ПараФраз»: «Наша музыка не оставляет равнодушным»

– Мы исполняем музыку, которую нужно именно слушать. Она не оставляет равнодушным никого, но в то же время предназначена для вдумчивого слушателя, не предполагает танцы или общение, – говорит руководитель ансамбля Александр Будько, учитель ДМШИ №1 г. Бреста по классу аккордеона. – Эту музыку поймет любой, но не каждый впустит ее в себя. У нас живое исполнение, акустические инструменты. Ни грамма обмана! Мы честны со своим слушателем и, видимо, это подкупает...

Да, именно поэтому выход в свет компакт-диска под названием «Парафраз» так порадовал ценителей творчества музыкального коллектива, который вырос из воспитанников ДМШИ №1 г. Бреста. Сюда вошли девять композиций, две из которых вокальные (солисты Илона Травинская и Юлия Киреева). Вместе с ансамблем соло на гитаре некоторых пьес сыграл преподаватель музыкального колледжа имени Г. Ширмы Дмитрий Борисюк. Кстати, постоянный состав коллектива в плане инструментов несколько необычный: флейта Юлии Царик, цимбалы Ольги Гержи, гитара бас Ирины Подольской, ударные Евгения Наварко и, конечно, аккордеон Александра Будько.

– Некоторую «нестандартность» ансамблю придает белорусский народный инструмент цимбалы, – говорит Александр Владимирович. – После окончания Брестского музколледжа я преподавал в Ряснянской музыкальной школе Каменецкого района, где руководил детскими и взрослым ансамблями. В их состав обязательно входили цимбалы. Специально написал несколько партий, которые на других инструментах не будут звучать так красиво. Звучание этих пьес без цимбал даже не представляю! Те же произведения мы играем и с «ПараФраз». Все композиции в нашем репертуаре украшены звучанием цимбал.

Брестский коллектив «ПараФраз»: «Наша музыка не оставляет равнодушным»

С момента создания коллектива его инструментальный состав менялся не раз. Здесь «пели» и скрипка, и домра альтовая... Первоначально же «ПараФраз» состоял из домры, балалайки контрабаса, аккордеона и флейты, на которых играли учащиеся ДМШИ №1 г. Бреста.

– Наш коллектив уже имеет свою маленькую историю. Вырос он из образцового ансамбля народной музыки «Вячоркі», которым я руководил с 2011 года. Впоследствии в связи со сменой творческого направления поменяли и название. Мы стали играть авторскую музыку, а также произведения западноевропейской культуры в обработке специально для «ПараФраза», – рассказывает Александр Будько. – Теперь это полноценный взрослый коллектив, среди участников которого – выпускники ДМШИ №1 г. Бреста.

Как отмечает Александр Владимирович, сейчас легко стало следить за мировыми тенденциями в развитии музыкального искусства. В этом здорово помогает интернет.

– Когда я слышу произведение, которое меня «цепляет», и понимаю, что оно хорошо ложится на наш состав, то приступаю к обработке, – поясняет он. – Приятно, что в выборе произведений всегда нахожу поддержку среди музыкантов «ПараФраза», а потом и теплый отклик среди слушателей.

Руководитель коллектива очень благодарен за поддержку со стороны администрации музыкальной школы, ведь это помогает двигаться дальше, расти творчески. «ПараФраз» – постоянный участник отчетных концертов ДМШИ №1 г. Бреста, которые дважды в год проходят на сцене академического театра драмы. Ансамбль Александра Будько ведет активную концертную деятельность, радуя своими «сольниками» слушателей Беларуси и Польши. Он играет на вернисажах, в детских домах, участвует в интересных проектах (например, «Модный четверг в музее», «Дети играют классику» в Брестской областной филармонии). Ему аплодировали слушатели Чехии, Польши, Словакии, Австрии, Литвы.

Брестский коллектив «ПараФраз»: «Наша музыка не оставляет равнодушным»

Участник более 20 международных и республиканских фестивалей и конкурсов, «ПараФраз» по праву гордится, что в сокровищнице его достижений есть Гран-при, десять первых и два третьих места. Кстати, звание дипломанта Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи ансамбль получил, став «третьим» по итогам Республиканского творческого конкурса «Маладыя таленты Беларусі», который состоялся в Минске в мае 2019 года (номинация «Инструментальная музыка, ансамбли»).

– Я очень благодарен своим родителям за то, что передали мне свою любовь к музыке, отдали меня в музыкальную школу, хотя я был уже переростком, – рассказывает о себе Александр Будько, который теперь учит владеть любимым инструментом своих учеников. – Программу освоил за четыре года, потом окончил колледж, а когда работал в Рясне (родился тоже на Каменетчине, в Высоком), одновременно учился в Белорусском государственном университете культуры и искусств по классу аккордеона. Этот инструмент всегда нравился моему папе, который был очень музыкальным человеком, тонко чувствовал музыку, сам немного играл на гитаре и пел. Хорошие музыкальные данные и у моей мамы, а брат и сестра тоже учились в музыкальном колледже...

Брестский коллектив «ПараФраз»: «Наша музыка не оставляет равнодушным»

Это важно, когда родители, замечая способности своих детей, помогают им развиваться и перерастать в таланты. Кстати, в настоящее время Александр Будько набирает детский состав образцового инструментального ансамбля «ПараФраз», попасть в который, безусловно, большая честь.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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