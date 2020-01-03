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Более 300 учителей собрались на первый областной фестиваль педагогических идей в Пинске

04.01.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Более 300 учителей собрались на первый областной фестиваль педагогических идей в Пинске
В Пинске сегодня проходит первый областной фестиваль педагогических идей «Берасцейскiя сустрэчы», сообщил начальник учебно-методического управления поддержки и развития эффективной образовательной практики Брестского областного института развития образования Андрей Карпук.

Местом проведения форума стала средняя школа №10 города. В отсутствие учеников, которые ушли на длинные зимние каникулы, помещения учреждения образования на время превратились в творческие мастерские для учителей. В течение дня здесь пройдет почти полсотни мастер-классов практически по всем учебным предметам. В формате уроков, тренингов, семинаров, коворкинга их проведут члены клуба творчески работающих педагогов области «Сузор’е», созданного в минувшем году. Слушателями станут более 300 учителей со всех районов, а также коллеги из Гродненской, Гомельской, Минской областей.

Организаторами фестиваля выступили главное управление по образованию Брестского облисполкома, областной институт развития образования при поддержке Пинского горисполкома.

«Это новая площадка для профессионального взаимодействия творческих педагогов области. У нас очень много талантливых учителей, а возможностей для встреч и обмена опытом недостаточно. Фестиваль педагогических идей призван способствовать выявлению и распространению эффективного опыта в образовании Брестчины, повышению уровня профессиональной компетентности педагогов», — отметил Андрей Карпук.

Планируется, что фестиваль педагогических идей станет ежегодным и будет путешествовать по региону. Во время церемонии торжественного закрытия форума его участники подведут итоги и определят город, где «Берасцейскiя сустрэчы» пройдут в 2021 году.

По информации БелТА.

 
 
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> В Пинске сегодня проходит первый областной фестиваль педагогических идей «Берасцейскiя сустрэчы», сообщил начальник учебно-методического управления...
 
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