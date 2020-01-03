Проект «Мобильный почтальон» РУП «Белпочта» расширяет список услуг

Источник материала: Аргументы и факты

Как ранее сообщал «АиФ», с 5 ноября 2019 года в Оршанском районе Витебской области стал работать пилотный проект «Мобильный почтальон» РУП «Белпочта».

На первом этапе внедрения пилотного проекта реализована возможность оказания посредством мобильного устройства таких услуг, как оформление подписки на печатные средства массовой информации и прием платежей посредством АИС «Расчет» в ЕРИП, а также прием почтовых отправлений письменной корреспонденции и посылок. Услуги мобильного почтальона можно оплатить как наличными, так и с помощью банковской карты.

Теперь список услуг будет расширен. Поэтапно будут внедрены и начнут оказываться пользователям услуги: реализации товаров потребительского спроса, маркированной (немаркированной) филателистической продукции, печатных средств; приема и выплаты почтовых денежных переводов; выплаты пенсий и пособий.