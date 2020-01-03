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Проект «Мобильный почтальон» РУП «Белпочта» расширяет список услуг

04.01.2020 15:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Проект «Мобильный почтальон» РУП «Белпочта» расширяет список услуг
Белпочта

Как ранее сообщал «АиФ», с 5 ноября 2019 года в Оршанском районе Витебской области стал работать пилотный проект «Мобильный почтальон» РУП «Белпочта».

Проект «Мобильный почтальон» РУП «Белпочта» расширяет список услуг «Белпочта» вводит комиссию за некоторые платежи через ЕРИП в кассах

На первом этапе внедрения пилотного проекта реализована возможность оказания посредством мобильного устройства таких услуг, как оформление подписки на печатные средства массовой информации и прием платежей посредством АИС «Расчет» в ЕРИП, а также прием почтовых отправлений письменной корреспонденции и посылок. Услуги мобильного почтальона можно оплатить как наличными, так и с помощью банковской карты.

Теперь список услуг будет расширен. Поэтапно будут внедрены и начнут оказываться пользователям услуги: реализации товаров потребительского спроса, маркированной (немаркированной) филателистической продукции, печатных средств; приема и выплаты почтовых денежных переводов; выплаты пенсий и пособий.

 
 
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Пилотный проект пока работает в Оршанском районе Витебской области.
 
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