Украина перенесёт дату Рождества?





Фото: facebook.com/pg/ При этом число сторонников переноса Рождества растет





После объединения всех украинцев в единой православной церкви такое решение будет принять легче, считает митрополит.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний считает преждевременным переход на празднование Рождества по григорианскому календарю 25 декабря. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.





Как отметил Епифаний, сейчас идут дискуссии о реформе календаря, однако этот вопрос является достаточно сложным.





"Почему сложным? Потому что украинский народ пока, мы видим, не готов к календарной реформе", - сказал он.





Предстоятель ПЦУ также отметил, что после объединения всех украинцев в единой православной церкви такое решение будет принять легче.





"Этот вопрос мы поднимаем, но видим, что есть большое сопротивление. Многие привыкли уже к определенной дате", - сказал он.









Ранее сообщалось, что глава ПЦУ Епифаний планирует перенести Рождество. Перенести дату празднования Рождества хотят с 7 января на 25 декабря, но только тогда, когда верующие будут к этому готовы.





Позже сообщалось, что у Епифания отказались от идеи переносить Рождество. Реформа церковного календаря на сегодня имеет очень большие и реальные риски, сообщил Евстратий Зоря.



